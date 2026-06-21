باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شفیعی اظهار کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده برای اربعین امسال بر اساس آسیب‌شناسی دقیق عملکرد سال گذشته برنامه‌ریزی شده و هدف اصلی، تسهیل تردد و ارتقای کیفیت خدمات به زائران حسینی در مرز رسمی خسروی است.

وی، مهم‌ترین اقدام امسال را راه‌اندازی پارک‌سوار جدید در مجاورت پایانه مرز خسروی عنوان کرد و افزود: پارک‌سوار جدید در کنار درب شرقی پایانه و تنها با حدود ۱۲ متر فاصله از سالن خروجی جانمایی شده؛ در حالی که سال گذشته زائران حدود ۲۰۰ متر مسیر را از محل پارک خودرو تا پایانه طی می‌کردند.

فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه هیچ‌یک از مرزهای اربعینی کشور از نظر نزدیکی پارک‌سوار به مرز خروجی شرایطی مشابه خسروی ندارند، گفت: این اقدام موجب کاهش زمان جابه‌جایی، روان‌سازی تردد و افزایش رفاه زائران خواهد شد.

شفیعی با اشاره به آماده‌سازی ۳۶ هکتار پارکینگ جدید در ورودی مرز خسروی ادامه داد: این پارکینگ با همکاری سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) تجهیز شده و امکانات رفاهی لازم برای رانندگان، زائران و مسافران در آن پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به تقویت خدمات رفاهی مسیر تردد زائران اظهار کرد: پارسال استقرار ۲۳ موکب تجمیعی در مسیر منتهی به بیمارستان ثارالله از نقاط قوت اربعین خسروی بود، اما نبود سایبان و سرویس‌های بهداشتی در این محدوده از مهم‌ترین کاستی‌ها به شمار می‌رفت.

فرماندار قصرشیرین ادامه داد: امسال حدود ۶ هزار مترمربع سایبان به مجموعه سایبان‌های پایانه متصل می‌شود و ۲۴ چشمه سرویس بهداشتی نیز در مقابل موکب‌ها در حال احداث است که عملیات اجرایی آن آغاز شده و با سرعت در حال پیشرفت است.

شفیعی همچنین از تقویت تجهیزات ایمنی مرز خبر داد و گفت: با همکاری شهرداری کرمانشاه، امسال هشت دستگاه خودروی آتش‌نشانی در پارکینگ‌ها، محدوده پایانه و نقاط مختلف مرز مستقر می‌شود؛ در حالی که پارسال چنین ظرفیتی در پارکینگ‌ها وجود نداشت.

وی افزود: برای نخستین بار محل مناسبی نیز برای استراحت رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی شده و هماهنگی‌های لازم با شهرداری کرمانشاه انجام شده تا این مکان در سال‌های آینده نیز به‌صورت ثابت در ایام اربعین در اختیار رانندگان قرار گیرد.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به آسیب‌شناسی اربعین پارسال گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، ۴۴ نقطه قوت و ۱۳ نقطه ضعف شناسایی شد که تاکنون پنج مورد از نقاط ضعف برطرف شده و هشت مورد دیگر نیز تا ۲۵ تیرماه رفع خواهد شد.

شفیعی تأکید کرد: با اجرای این طرح‌ها، مرز بین‌المللی خسروی با آمادگی، ایمنی و امکانات بیشتری نسبت به پارسال آماده میزبانی شایسته از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در اربعین امسال است.

منبع: ایرنا