باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دیدار تیم‌های ملی فوتبال نیوزیلند و مصر از گروه G در دور دوم مسابقات جام جهانی از ساعت ۰۴:۳۰ در ورزشگاه بی‌سی‌پِلیس ونکوور برگزار خواهد شد.

تیم‌های ملی نیوزیلند و مصر در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که برابر حریفان خود به تساوی دست یافتند و اکنون به برد در این بازی نیاز مبرم دارند تا همچنان شانس صعود به مرحله حذفی جام جهانی را داشته باشند.

تیم ملی مصر در بازی اول خود در جام جهانی توانست برابر تیم ملی بلژیک به تساوی یک بر یک دست یابد و این تیم به دنبال بردن تیم ملی نیوزیلند هست تا اولین برد خود را در جام جهانی کسب کند و در کورس صدرنشینی باقی بماند.

در آن طرف، تیم ملی نیوزیلند با یک نمایش بسیار قدرتمندانه مقابل ایران نشان داد که با وجود اینکه پایین‌ترین رنبه را در رنکینگ فیفا در میان تمان تیم‌های حاضر در جام جهانی دارد، اما توانست یوز‌های ایرانی را متوقف کند. این تیم می‌خواهد دومین شگفتی را در جام جهانی رقم بزند، اما با حریف قدرتمندی مواجه است.

این مسابقه، نخستین تقابل تاریخ ۲ تیم در چارچوب رقابت‌های جام جهانی خواهد بود. آنها پیش از این یک بار در قالب یک بازی دوستانه در سال ۲۰۲۴ به مصاف هم رفته بودند که آن دیدار با برتری خفیف ۱ بر صفر به سود فراعنه خاتمه یافته بود.

از نظر آماری، آفریقایی‌ها در فرم فوق‌العاده‌ای پا به این میدان می‌گذارند؛ آنها در ۵ مسابقه اخیر خود تنها یک بار مقابل برزیل (با نتیجه ۲ بر ۱) شکست خورده‌اند و در بقیه بازی‌ها موفق به شکست دادن عربستان سعودی (۴ بر صفر) و روسیه (۱ بر صفر) شده و مقابل اسپانیا (۰-۰) و بلژیک به تساوی رسیده‌اند. در طرف مقابل، نیوزیلند در پنج بازی اخیر خود تنها به یک پیروزی (مقابل شیلی) دست یافته، یک بار برابر ایران مساوی کرده و در سه مسابقه دیگر مقابل انگلستان، هائیتی و فنلاند تن به شکست داده است.