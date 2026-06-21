وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب و ابلاغ افزایش کمک هزینه به مراکز غیردولتی نگهداری و توانبخشی و خدمات مراقبتی در هیئت دولت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد، با توجه به افزایش برآورد‌های کارشناسی و بروز رسانی هزینه‌های ارائه خدمات و براساس منابع تخصیص‌یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد اصلاح تعرفه‌های مراکز و خدمات مرتبط در هیئت دولت بررسی و به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه جدید، تعرفه مراکز روزانه و شبانه‌روزی ۷۰ درصد، تعرفه خدمات مراقبت در منزل ۹۰ درصد و تعرفه ویزیت در منزل ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

هدف از این اقدام، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از مراکز ارائه‌دهنده خدمات و بهبود دسترسی جامعه هدف به خدمات تخصصی و مراقبتی است.

این مصوبه به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ و اجرای تعرفه‌های جدید پس از ابلاغ رسمی آغاز شده و زمینه لازم برای تداوم و توسعه خدمات حمایتی و توانبخشی در سراسر کشور فراهم خواهد شد.

برچسب ها: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، معلولان
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