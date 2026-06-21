باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با حضور هیئتی از متخصصان، نمایندگان اتحادیه دامداران و مشاور فراکسیون کشاورزی مجلس، با نخستین شرکت دانش‌بنیان دارای پروانه تولید جنین گاو در کشور هم‌افزایی کرد تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ژنتیک، زنجیره تولید گوشت قرمز را در استان متحول سازد.

در راستای ارتقای سطح کیفی تولیدات دامی و بهره‌گیری از توان علمی شرکت‌های دانش‌بنیان، معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با حضور هیئت گسترده‌ای از متخصصان، نمایندگان اتحادیه دامداران و مشاور فراکسیون کشاورزی و امور عشایری مجلس شورای اسلامی، به تبادل نظر و هم‌افزایی با شرکت «سینا فناوران ماندگار» پرداخت . این تعامل راهبردی با هدف پیوند میان دانش روز و مدیریت اجرایی، با تمرکز بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد نخستین شرکت دانش‌بنیان دارای پروانه تولید جنین گاو در کشور، جهت بازآفرینی زنجیره تولید و تأمین پایدار گوشت قرمز با کیفیت بالا در استان قم صورت گرفت .

در جریان این گفتگوهای علمی-اجرایی، توانمندی‌های گسترده شرکت سینا فناوران ماندگار به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده جنین از گاوهای ممتاز در کشور، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت . مشارکت فعال کارشناسان معاونت دام و اعضای اتحادیه دامداران، فضای گفتگو را به سمت کاربرد عملی فناوری‌های نوین تولید مثلی و مدیریت پتانسیل‌های ژنتیکی سوق داد. محور اصلی این رایزنی‌ها، چگونگی توسعه نژادهای دو منظوره ممتاز با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا بود تا از این طریق، بهره‌وری گله‌ها افزایش یافته و پایداری تولید گوشت قرمز در سطح استان تضمین گردد . معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیز پیش‌تر بر توسعه نژادهای دومنظوره و اصلاح نژاد برای تولید دام‌های پربازده متناسب با اقلیم کشور تأکید کرده بود .

حضور مشاور فراکسیون کشاورزی مجلس در این نشست، نشان‌دهنده اهمیت موضوع در سیاست‌گذاری‌های کلان برای حمایت از بخش دامپروری و ورود فناوری‌های نوین به بدنه تولید ملی است. این هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی، پارلمانی، صنفی و دانش‌بنیان، گامی بلند در مسیر تحقق امنیت غذایی و ارتقای سطح کیفی محصولات دامی محسوب می‌شود .

چشم‌انداز تبدیل قم به قطب تولید گوشت قرمز با استانداردهای علمی

انتظار می‌رود با به‌کارگیری این فناوری‌های پیشرفته و توسعه نژادهای ممتاز، نه تنها هزینه‌های تولید برای دامداران کاهش یابد، بلکه استان قم به یکی از قطب‌های پیشرو در تولید گوشت قرمز با استانداردهای علمی تبدیل گردد . معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیز بر جلب مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان برای عملیاتی شدن برنامه‌های افزایش تولید گوشت قرمز تأکید کرده است .

منبع:جهاد کشاورزی قم