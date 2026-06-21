مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از پروژه لکه‌گیری و روکش آسفالت ۱۶ کیلومتر از کریدور بازرگان - بندر امام خمینی (ره) بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این پروژه به طول ۱۶ کیلومتر در مسیر کریدور ترانزیتی بندر امام خمینی(ره)–بازرگان در حال اجراست و برای آن بیش از ۷۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

شکری در این بازدید با تأکید بر اهمیت بهسازی محورهای اصلی و ترانزیتی استان، گفت: اجرای این پروژه‌ها موجب افزایش ایمنی تردد، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بهبود خدمات به کاربران جاده‌ای می‌شود.

وی افزود: محور ارومیه–سلماس به دلیل نقش مهم در جابه‌جایی کالا و مسافر، همواره در اولویت برنامه‌های نگهداری و ارتقای راه‌های استان قرار دارد.

منبع؛ راهداری

برچسب ها: ایمنی جاده ها ، اختصاص اعتبار
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