باشگاه خبرنگاران جوان - این پروژه به طول ۱۶ کیلومتر در مسیر کریدور ترانزیتی بندر امام خمینی(ره)–بازرگان در حال اجراست و برای آن بیش از ۷۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

شکری در این بازدید با تأکید بر اهمیت بهسازی محورهای اصلی و ترانزیتی استان، گفت: اجرای این پروژه‌ها موجب افزایش ایمنی تردد، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بهبود خدمات به کاربران جاده‌ای می‌شود.

وی افزود: محور ارومیه–سلماس به دلیل نقش مهم در جابه‌جایی کالا و مسافر، همواره در اولویت برنامه‌های نگهداری و ارتقای راه‌های استان قرار دارد.

منبع؛ راهداری