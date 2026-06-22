باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در واکنش به اقدام خودجوش مردم و شاعران در سرودن اشعار حماسی در ایام جنگ گفت: این جنگ و این مبعوث شدن مردم در تجمعاتِ خیابانی، بهاری برای شکوفایی ذوق حماسی مردم شد، که تولیدات زیادی از جمله ترانه، سرود، نوحه، مداحی و شعر فاخر ادبی به وجود آمد و مانند یک شیپور که سربازان را به شور و حرکت در می‌آورد، میدان‌ها را همین هنر‌های زبانی و موسیقایی گرم نگه داشته‌اند. من به سهم خودم از تمام کسانی که از ظرفیت‌های هنری و زبانی برای اداره تجمعات استفاده کرده‌اند، سپاسگزاری می‌کنم.