رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: این جنگ و این مبعوث شدن مردم در تجمعاتِ خیابانی، بهاری برای شکوفایی ذوق حماسی‌شان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در واکنش به اقدام خودجوش مردم و شاعران در سرودن اشعار حماسی در ایام جنگ گفت: این جنگ و این مبعوث شدن مردم در تجمعاتِ خیابانی، بهاری برای شکوفایی ذوق حماسی مردم شد، که تولیدات زیادی از جمله ترانه، سرود، نوحه، مداحی و شعر فاخر ادبی به وجود آمد و مانند یک شیپور که سربازان را به شور و حرکت در می‌آورد، میدان‌ها را همین هنر‌های زبانی و موسیقایی گرم نگه داشته‌اند. من به سهم خودم از تمام کسانی که از ظرفیت‌های هنری و زبانی برای اداره تجمعات استفاده کرده‌اند، سپاسگزاری می‌کنم.

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برچسب ها: حداد عادل ، مردم ، تجمعات
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