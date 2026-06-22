باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی بدون گل تیم ملی مقابل بلژیک در دور دوم بازی‌های گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: بازی خوبی را انجام دادیم و می‌توانستیم برنده بازی باشیم. بلژیک تیم خیلی خوبی دارد ولی شانس آوردند بعد از ۱۰ نفره شدن بازی را نباختیم.

او درباره عدم رسیدن به گل با وجود ۱۰ نفره شدن حریف و تعویض‌هایی که وارد زمین شدند، تاکید کرد: من از تعویضی‌ها راضی نبودم. به هر حال فوتبال همین است. مثل بازی قبل تعویض‌ها جواب می‌دهد ولی آنهایی که در این بازی وارد زمین شدند توقع ما را برآورده نکردند.

قلعه نویی افزود: به هر حال این بازی تمام شد و از حالا به بعد برای بازی با مصر آماده می‌شویم.