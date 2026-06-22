سرمربی تیم ملی ایران پس از تساوی مقابل بلژیک گفت: از امروز به بعد فقط به بازی با تیم ملی فوتبال مصر فکر می کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی بدون گل تیم ملی مقابل بلژیک در دور دوم بازی‌های گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: بازی خوبی را انجام دادیم و می‌توانستیم برنده بازی باشیم. بلژیک تیم خیلی خوبی دارد ولی شانس آوردند بعد از ۱۰ نفره شدن بازی را نباختند.

او  درباره عدم رسیدن به گل با وجود ۱۰ نفره شدن حریف و تعویض‌هایی که وارد زمین شدند، تاکید کرد: من از تعویضی‌ها راضی نبودم. به هر حال فوتبال همین است. مثل بازی قبل تعویض‌ها جواب می‌دهد ولی آنهایی که در این بازی وارد زمین شدند توقع ما را برآورده نکردند.

قلعه نویی افزود: به هر حال این بازی تمام شد و از حالا به بعد برای بازی با مصر آماده می‌شویم.

برچسب ها: امیر قلعه نویی ، جام جهانی ، تیم ملی فوتبال ایران ، بلژیک
خبرهای مرتبط
طارمی: بدشانس بودیم/ تا لحظه آخر تلاش می کنیم
بیرانوند: برای ایران جنگیدیم/ حتی می‌توانستیم برنده شویم
جام جهانی ۲۰۲۶؛
نبرد حساس مصر و نیوزیلند در ونکوور
علیرضا بیرانوند بهترین بازیکن دیدار ایران و بلژیک + عکس
نگاه ویژه سرمربی جدید استقلال به استعداد‌های آکادمی
جام جهانی ۲۰۲۶؛
بلژیک ۰ - ۰ ایران/ تساوی ارزشمند یوزهای ایرانی مقابل شیاطین سرخ اروپا + فیلم و عکس
بیانیه فدراسیون فوتبال درباره اظهارات دروغ وزیر امنیت داخلی آمریکا
تیم ملی فوتسال بانوان ایران وارد دوشنبه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
m
۱۴:۴۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
خودش با خودش درگیره احمق به جای اینکه قائدی رو بیاره دفاع بلژیکو بهم بریزه مغانلو بدرد نخور میفرسه زمین کسی ک سردارو احمد نور دعوت نمبکنه ازش انتظار هیچی نیس
۰
۰
پاسخ دادن
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
آخرین اخبار
پروژه نقل و انتقالاتی پرسپولیس مسکوت ماند
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
انگلیس ۰ - ۰ غنا/ کی روش سه شیرها را متوقف کرد + فیلم
کلمبیا- کنگو؛ قهوه کاران در اندیشه صعود به مرحله حذفی
ماموریت مشترک کرواسی و پاناما برای اولین برد
کی‌روش و یک یادآوری تلخ
تقوی به اردوی تیم ملی والیبال ملحق شد
گزارشی از تمرینات آماده‌سازی تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ ملت‌ها
تجلیل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از یک چهره ماندگار علمی/ نوابخش نشان ملی گرفت
۶ گل در ۶ جام/ رونالدو رکورد زد
پرتغال ۵ - ۰ ازبکستان/ موتور رونالدو و یارانش در دومین بازی روشن شد + فیلم
مارسینیاک داور بازی ایران و مصر شد
موضع ما عدم شرکت در تورنمنت ۳ جانبه است/ می‌خواهند فشار را از روی تیم پرسپولیس بردارند