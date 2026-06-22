باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بازی تیمهای ملی آرژانتین و اتریش از گروه J در دور دوم مسابقات جام جهانی امشب ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه اتی‌اند تی دالاس آمریکا برگزار خواهد شد.

تیم ملی آرژانتین قهرمان دوره قبلی جام جهانی در اولین بازی خود با هت تریک لیونل مسی توانست تیم ملی الجزایر را شکست بدهد و در صدر جدول گروه J قرار بگیرد.

شاگردان اسکولانی به دنبال برد برابر تیم اتریش هستند تا صدرنشینی خود را در گروهشان تثبیت کنند و به دومین برد خود در جام جهانی دست پیدا کنند.

لیونل مسی ستاره آرژانتین که در بازی با الجزایر عملکرد فوق العاده ای داشت و ۳ گل هم به ثمر رساند، قصد دارد با گلزنی در این بازی تعداد گل‌های خود را افزایش بدهد و همچنان در صدر گلزنان جام جهانی بماند.

در آن طرف، تیم ملی اتریش هم در اولین بازی خود در جام جهانی توانست با نتیجه ۳ بر یک برابر تیم ملی اردن به پیروزی برسد و در رتبه دوم گروهJ مسابقات جام جهانی بایستاد.

تیم ملی اتریش به دنبال بردن آرژانتین در بازی امشب است تا همچنان در کورس صدرنشینی باقی بماند و شانس صعودش به مرحله بعد را افزایش بدهد، اما کار سختی جلوی ستاره های آرژانتین دارد.