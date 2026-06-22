تیم‌های ملی آرژانتین و اتریش در دور دوم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بازی تیمهای ملی  آرژانتین  و  اتریش از گروه J  در دور دوم مسابقات جام جهانی امشب ساعت ۲۰:۳۰  در ورزشگاه اتی‌اند تی دالاس آمریکا برگزار خواهد شد. 

تیم ملی آرژانتین قهرمان دوره قبلی جام جهانی در اولین بازی خود  با هت تریک لیونل مسی توانست تیم ملی الجزایر را شکست بدهد و  در صدر جدول گروه J   قرار بگیرد. 

شاگردان اسکولانی به دنبال برد برابر تیم اتریش هستند تا صدرنشینی خود را در گروهشان تثبیت کنند و به دومین برد خود در جام جهانی دست پیدا کنند. 

لیونل مسی ستاره آرژانتین که در بازی با الجزایر عملکرد فوق العاده ای داشت و ۳ گل هم به ثمر رساند، قصد دارد با گلزنی در این بازی تعداد گل‌های خود را افزایش بدهد و همچنان در صدر گلزنان جام جهانی بماند. 

در آن طرف، تیم ملی اتریش هم در اولین بازی خود در جام جهانی توانست با نتیجه ۳ بر یک برابر تیم ملی اردن به پیروزی برسد و در رتبه دوم گروهJ  مسابقات جام جهانی بایستاد. 

تیم ملی اتریش به دنبال بردن آرژانتین در بازی امشب است تا همچنان در کورس صدرنشینی باقی بماند و شانس صعودش به مرحله بعد را افزایش بدهد، اما کار سختی جلوی ستاره های آرژانتین دارد. 

 

برچسب ها: تیم ملی آرژانتین ، جام جهانی ۲۰۲۶
خبرهای مرتبط
مسی از رکورد کلوزه عبور کرد
قلعه نویی: می‌توانستیم بلژیک را ببریم/ از تعویضی‌ها راضی نبودم
علیرضا بیرانوند بهترین بازیکن دیدار ایران و بلژیک + عکس
بیرانوند: برای ایران جنگیدیم/ حتی می‌توانستیم برنده شویم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
آخرین اخبار
پروژه نقل و انتقالاتی پرسپولیس مسکوت ماند
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
انگلیس ۰ - ۰ غنا/ کی روش سه شیرها را متوقف کرد + فیلم
کلمبیا- کنگو؛ قهوه کاران در اندیشه صعود به مرحله حذفی
ماموریت مشترک کرواسی و پاناما برای اولین برد
کی‌روش و یک یادآوری تلخ
تقوی به اردوی تیم ملی والیبال ملحق شد
گزارشی از تمرینات آماده‌سازی تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ ملت‌ها
تجلیل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از یک چهره ماندگار علمی/ نوابخش نشان ملی گرفت
۶ گل در ۶ جام/ رونالدو رکورد زد
پرتغال ۵ - ۰ ازبکستان/ موتور رونالدو و یارانش در دومین بازی روشن شد + فیلم
مارسینیاک داور بازی ایران و مصر شد
موضع ما عدم شرکت در تورنمنت ۳ جانبه است/ می‌خواهند فشار را از روی تیم پرسپولیس بردارند