دیدار تیم های ملی فوتبال اروگوئه و کیپ ورد با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تیم‌های ملی فوتبال اروگوئه و کیپ ورد از گروه H به مصاف  هم رفتند.

کیپ ورد در بازی نخست مقابل اسپانیا به تساوی ارزشمند بدون گل دست یافته بود. در سوی مقابل اروگوئه مقابل. عربستان به تساوی ۱ - ۱ رسیده بود.

کوین پینا در دقیقه ۲۱ کیپ ورد را جلو انداخت.

در ادامه حملات اروگوئه برای جبران گل خورده شدت پیدا کرد و مکس آرائوخو مدافع اروگوئه گل تساوی را در دقیقه ۴۴ به ثمر رساند.

در دقیقه ۶+۴۵ آگوستین کانوبیو هافبک اروگوئه گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا در نیمه شاگردان بیلسا کامبک بزنند و با پیروزی راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم کیپ ورد جسورانه تر بازی کرد و بالاخره در دقیقه ۶۱ هلیو وارلا گل دوم تیمش را به ثبت رساند.

درادامه تلاش های ۲ برای زدن گل برتری ناکام ماند و بازی با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید تا هر ۲ تیم ۲ امتیازی شوند.

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برچسب ها: جام جهانی ، جام جهانی ۲۰۲۶ ، اروگوئه ، کیپ ورد
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