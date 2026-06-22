مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در سفر به ترکیه نتوانست با اسکوچیچ سرمربی کروات قرارداد ببندد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که برای مذاکره با دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات به ترکیه رفته بود بدون عقد قرارداد با این مربی به تهران برگشت. 

گفته می شود باشگاه پرسپولیس و اسکوچیچ  مذاکرات خوبی با یکدیگر داشته اند، اما هنوز در مدت قرارداد این مربی کروات به توافق نرسیدند و همین موضوع باعث شده که اسکوچیچ قرارداد را امضا نکند. 

به هر حال زمان قرارداد دراگان اسکوچیچ مانعی برای عقد قرارداد این مربی با پرسپولیس است. اسکوچیچ  خواهان عقد قراردادی ۲ ساله با باشگاه پرسپولیس است اما مدیران این باشگاه با توجه به شرایط خاص کشور، ترجیح می‌دهند قرارداد یک ساله با اسکوچیچ ببندند. 

 علاوه بر این، شرط دوم اسکوچیچ این است که بند فسخ در قراردادش گنجانده شود که در صورت شرایط فورس ماژور بتواند جدا شود و همه غرامتش هم بگیرد.

به هر حال باید دید اسکوچیچ از مواضع خود کوتاه می آید و یا اینکه پرسپولیس شرط های سرمربی کروات را قبول می کند و تکلیف نیمکت سرخپوشان مشخص می شود  یا نه! 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، دراگان اسکوچیچ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۶ ۰۱ تير ۱۴۰۵
تیم های در پیتی که از بیت المال ارتزاق می کنند و صرفا برای کشور هزینه هستند، برای چی باید مربی خارجی بیاره ؟
۱۰
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۱ تير ۱۴۰۵
تو حتما تراکتوری هستی
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