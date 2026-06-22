باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نجمالدین شریعتی، مجری برنامه «حسینیه معلی» از تغییرات فصل جدید برنامه بخصوص تغییر لوکیشن «حسینیه معلی» از تهران به حرم علی بن موسی الرضا (ع) خبر داد و گفت: از آنجایی که ما امکان ضبط برنامه را در تهران نداشتیم، بهترین مکانی که به ذهنمان رسید، حرم مطهر امام رضا (ع) بود. ما امسال رزق اشک و روضهمان را از امام رضا (ع) داریم و این خیمه در حرم امام رضا (ع) برپا شد. افرادی که هم به عنوان مستمع حضور داشتند، زائران و مجاوران حضرت بودند.
شریعتی با بیان اینکه اکنون «حسینیه معلی» بعد از سالها به حسینیهای به وسعت ایران و حتی به وسعت تمام سرزمینهایی که محبان و عاشقان امام حسین (ع) در آن نفس میکشند، تبدیل شده است، افزود: همزمانی ضبط برنامه با حضور مردم در میدان، پیام بسیاری داشت؛ مردمی که غالباً با پرچم خوش رنگ سه رنگمان در «حسینیه معلی» حاضر میشدند و بسیاری از آنها میگفتند ما از میدان به اینجا آمدهایم و از اینجا عازم میدان و خیابان هستیم.
مجری برنامه «حسینیه معلی» حضور خانوادههای شهدای جنگ رمضان و گرامیداشتِ یادِ رهبرِ شهیدِ انقلاب را از شاخصههای فصل جدید «حسینیه معلی» دانست و گفت: ما سعی کردیم در بین برنامه به مسئولیتی که رهبرِ شهیدمان تحت عنوان جهاد تبیین به عهده هیات گذاشتهاند، بپردازیم. امیدوارم امسال نیز برنامه مخاطب خود را داشته باشد. علیرغم اینکه جدول پخش برنامههای شبکه سه به واسطه فوتبال جامجهانی تغییر کرد، ولی تصور میکنم مخاطب تا همین لحظه «حسینیه معلی» را پسندیده است.
وی درباره مخاطبان این برنامه از کشورهای اروپایی و ترجمه «حسینیه معلی» به زبانهای مختلف توضیح داد: از سالهای گذشته برای پخش برنامه به زبانهای عربی، اردو و انگلیسی برنامهریزیهایی انجام شده است. جالب است بدانید که ما حتی از کشورهایی مانند امریکا، انگلستان و کشورهای اروپایی مخاطبانی داریم که برنامه را از طریق فضای مجازی دنبال میکنند. بخشی از این مخاطبان هموطنانمان هستند و بخش دیگر شیعیان ساکن در آن کشورها هستند، که به صورت خودجوش اقدام به تهیه کلیپهای «حسینیه معلی» میکنند.