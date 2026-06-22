\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u0632\u0645\u0648\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u06cc\u067e\u0644\u0645\u0627\u0633\u06cc\u060c \u0631\u0648\u0632 \u067e\u0631\u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0630\u0627\u06a9\u0631\u0627\u062a\u060c \u062e\u0644\u0639 \u0633\u0644\u0627\u062d \u0645\u0646\u062a\u0642\u062f\u0627\u0646 \u0639\u0627\u0642\u0644 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0646\u0628\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u06cc\u06a9 \u0627\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0632 \u0634\u06cc\u06a9 \u0627\u0632 \u0628\u0644\u0698\u06cc\u06a9 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0