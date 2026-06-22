مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس و تساوی ایران مقابل بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ از عناوین روزنامه‌های امروز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون بزرگ دیپلماسی، روز پرماجرای مذاکرات، خلع سلاح منتقدان عاقل توسط نبویان و یک امتیاز شیک از بلژیک از عناوین روزنامه‌های امروز است.

اطلاعات

فرهیختگان

صبح نو

شرق

سازندگی

وطن امروز

همشهری

 

کیهان

سیاست روز

جوان

نوبنیاد

تعادل

جمهوری اسلامی

آرمان ملی

آرمان امروز

اعتماد

آگاه

ایران

ایران ورزشی

گل

 

 

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۳۱ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۳۰ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۲۸ خرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۰۱ تير ۱۴۰۵
همدیگر را متهم نکنیم فقط اتحاد اتحاد امریکا بچه های مارا شهید کرده رهبر ما را شهید کرده فرماندهان ما را شهید کرده جوانان وکهنسالان مارا شهید کرد دانشمندان ما را شهید کرده به ما خسارت اقتصادی و معنوی زده ما ملت ایران همه همه همه با امریکا دشمن هستیم و امریکا هم دشمن همه ما
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۰۱ تير ۱۴۰۵
سلام لطفا درمورد نحوه پرداخت یارانه خانواررنیز بازنگری گردد وبرابر تورم مد نظر قرار گیرد برخی به جهت تراکنش مالی یارانه آنان از شهریور ماه سال قبل قطع گردید.
۱
۰
پاسخ دادن
روایت روح‌الامینی از دیدار با رهبر انقلاب پس از درگذشت فرزندش در کهریزک/ باید در شیوه‌ حکمرانی تجدیدنظر کنیم
قالیباف: یادداشت تفاهم‌اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد/ آینده منطقه در تعامل است
قالیباف: اجلاس باکو فرصتی برای تبیین تحولات پس از جنگ رمضان است
پیام سردار موسوی به خانواده ماکان نصیری رسید
عارف: مردم اصلی‌ترین میزبانان بدرقه آقای شهید ایران هستند
کمیسیون ماده ۱۰ با تاسیس تشکیل ۲ حزب موافقت کرد
قالیباف به باکو رفت
غریب آبادی: برنامه‌ای برای دسترسی به تاسیسات مورد حمله قرار گرفته و مواد هسته‌ای نداریم
حماس حمایت بی‌وقفه ایران از ملت فلسطین را ستود
دیدار قالیباف و الهام علی‌اف
آخرین اخبار
دیدار قالیباف و الهام علی‌اف
پیام سردار موسوی به خانواده ماکان نصیری رسید
غریب آبادی: برنامه‌ای برای دسترسی به تاسیسات مورد حمله قرار گرفته و مواد هسته‌ای نداریم
حماس حمایت بی‌وقفه ایران از ملت فلسطین را ستود
قالیباف: یادداشت تفاهم‌اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد/ آینده منطقه در تعامل است
کمیسیون ماده ۱۰ با تاسیس تشکیل ۲ حزب موافقت کرد
عارف: مردم اصلی‌ترین میزبانان بدرقه آقای شهید ایران هستند
قالیباف: اجلاس باکو فرصتی برای تبیین تحولات پس از جنگ رمضان است
قالیباف به باکو رفت
روایت روح‌الامینی از دیدار با رهبر انقلاب پس از درگذشت فرزندش در کهریزک/ باید در شیوه‌ حکمرانی تجدیدنظر کنیم
اطلاعیه فرماندهی سایبری کشور درباره اختلال بانکی
رئیس‌جمهور اسلام‌آباد را ترک کرد
پزشکیان: برای معماری جدید امنیتی در منطقه دست دوستی به سوی کشور‌های اسلامی دراز می‌کنیم
پزشکیان: هیچ مذاکره‌ای درباره موشک‌های بالستیک صورت نگرفته و نخواهد گرفت
قالیباف: قوه قضائیه گام‌های مؤثری برای افزایش اعتماد عمومی برداشته است
اعلام جزئیات تعطیلی‌های مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید
پزشکیان با رئیس‌جمهور پاکستان دیدار کرد
مسیر‌های برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد و تهران
تأکید بر توسعه همکاری‌های راهبردی و تقویت امنیت منطقه‌ای
بیانیه مشترک سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران
عارف: اطلاع‌رسانی مراسم تشییع امام شهید فقط از مجاری رسمی ستاد انجام شود