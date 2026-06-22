مهاجم تیم ملی ایران گفت: اگر تجربه بیشتری در عرصه بین المللی داشتیم بلژیک را می بردیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی طارمی پس از تساوی تیم ملی ایران مقابل بلژیک در دور دوم بازی‌های گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: از همه بازیکنان و کادر فنی که تلاش کردند تشکر می‌کنم. کسی انتظار چنین بازی‌ای را از ما نداشت. با این که دفاعی بازی کردیم، اما موقعیت‌های خوبی برای گلزنی داشتیم.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: بدشانس بودیم و اگر تجربه بین المللی بیشتری داشتیم می‌توانستیم بازی را ببریم. هنوز امیدوار هستیم و باید ببینیم در بازی آخر چه می‌کنیم.

وی در مورد گلی که به ثمر رساند و تمرین کردن آن صحنه گفت: ما کاشت زن‌های خوبی داریم. نسبت به شرایطی که در زمین وجود داشت تصمیم گرفتیم اگر کسی پشت من نایستاد این روش را اجرا کنیم که بدشانس بودیم و گلی که زدیم آفساید شد.

مهدی طارمی در پایان گفت: برای بازی با مصر آماده می‌شویم و تا روز آخر تلاش خواهیم کرد. اگر باتجربه‌تر بودیم بعد از اخراج بازیکن حریف می‌توانستیم کار بلژیک را تمام کنیم.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، مهدی طارمی ، جام جهانی ۲۰۲۶ ، بلژیک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
موسی
۱۱:۵۷ ۰۱ تير ۱۴۰۵
شانس اوردید ده تا گل نخوردید
۳
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۰۱ تير ۱۴۰۵
دقیقا برعکس اتفاقا معجزه
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۸ ۰۱ تير ۱۴۰۵
اره این همه تاکتیکی که شما ریختید رو زمین.
۳
۳
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