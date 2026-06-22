باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید سهیل رستگارپور، معاون فنی شهرکهای صنعتی استان تهران درمورد واحدهای صنعتی آسیبدیده و بازگشت آنها به چرخه تولید در برنامه رادیو اقتصاد گفت: به دلیل جنگ اخیر، خسارتهایی به بسیاری از واحدهای صنعتی وارد شد که در شهرکهای صنعتی مستقر هستند و برخی از این واحدها به صورت کامل آسیب دیده و بعضی دیگر به صورت غیرمستقیم آسیب دیدهاند و ماشینآلات و مواد اولیه آنها و محصولاتشان با خسارتهایی روبهرو شدند. به همین دلیل، واحدهای صنعتی که در این مدت دچار خسارت شدهاند را به دو دسته عمده مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کردیم که بتوانیم آنها را به راحتی شناسایی کنیم و برنامههایی که در ستاد تسهیل برای آنها برنامهریزی میشوند را بهتر پیش ببریم.
رستگارپور ادامه داد: بستههای حمایتی، واحدهای صنعتی که به دو دسته عمده مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شده و آسیب دیدهاند را تحت پوشش قرار میدهند و در این مدت، ۳۴۸ واحد صنعتی بودهاند که از این تعداد، ۳۳ واحد صنعتی به صورت مستقیم آسیب دیدهاند و همین آسیب باعث شد که برخی از واحدهای همجوار آنها با آسیب روبهرو شوند.
معاون فنی شهرکهای صنعتی استان تهران گفت: شهرکهای صنعتی تمهیداتی که برای این واحدهای آسیبدیده درنظر گرفته بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و مصوباتی است که در هیئتمدیره شرکتهای استانی شکل گرفته است و توانستهایم اراضی را در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهیم که بتوانند ساخت و ساز خود را سریعتر شروع کنند و به چرخه تولید برگردند
رستگارپور ادامه داد: برخی از واحدهای ساخته شده آماده داشتیم که به صورت موقت در اختیار یک سری از واحدهای صنعتی گذاشتیم که چرخه تولید آنها متوقف نشود و بتوانند کالاهای اساسی که تولید میکنند را عرضه کنند.
معاون فنی شهرکهای صنعتی استان تهران گفت: با توجه به این که شرکت درآمد - هزینهای هستیم بیشترین اختیاراتی که داریم در حوزه صنعتی است و در ستاد تسهیل، اقدامات خوبی درمورد تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی آسیبدیده درنظر گرفته شده و مصوباتی داده شده است که بانکها بتوانند در این خصوص تسهیلاتی در اختیار واحدهای صنعتی قرار بدهند تا آنها بتوانند زودتر برای بازسازی اقدام کنند.
رستگارپور ادامه داد: تسهیلاتی که برای واحدهای صنعتی آسیبدیده شده در نظر گرفته شده سه دسته بوده است؛ بنیاد برکت، تسهیلات سفرهای ریاستجمهوری به واحدهای صنعتی آسیبدیده و گردش مالی که این واحدهای صنعتی در بانکهای متولی خود داشتهاند، امّا میزان تسهیل اختصاص داده شده به واحدهای صنعتی آسیبدیده بر اساس مصوبات ستاد تسهیل و میزان خساراتی بوده که به این واحدهای صنعتی وارد شده و از سوی کانون وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسی شده است.
معاون فنی شهرکهای صنعتی استان تهران گفت: یکی از چالشهای مهم واحدهای صنعتی آسیبدیده فارغ از نقدینگی و سرمایه در گردش و بدهیهای بانکی و مالیاتی، موضوع زمانبر بودن کارشناسی آنهاست. زیرا فرآیند آن به این صورت است که از طریق کارشناسان رسمی دادگستری باید کارشناسی انجام شود و به کانون وکلا برود و در ستاد تسهیل مصوب شود برای این که واحدهای صنعتی بدانند چه میزان خسارت به آنها وارد شده است و تا چه اندازه تسهیلات در اختیار آنها قرار داده خواهد شد و بتوانند به چرخه تولید برگردند و این موضوع مهمی است.
رستگارپور ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهم برای واحدهای صنعتی آسیبدیده بیمه است.
واحدهایی که بیمه مسئولیت و آتشسوزی داشتهاند با این مشکل روبهرو شدهاند که وقتی به بیمه مراجعه میکنند مسئولان بیمه به آنها میگویند که آسیب وارد شده ناشی از جنگ است و بیمه مسئولیت و آتشسوزی شامل این واحدهای صنعتی آسیبدیده نمیشود که در حال پیگیری جدی این موضوع هستیم و انتظار داریم نگاه مهربانانهتری به واحدهای صنعتی شود.
معاون فنی شهرکهای صنعتی استان تهران افزود: در حال حاضر، مشکلاتی برای ترخیص مواد اولیه واحدهای صنعتی در گمرک وجود دارد و تخصیص ارز نیز، از دیگر مشکلات این واحدهای صنعتی آسیبدیده است که به واحدهایی اختصاص داده میشود که کالاهای اساسی تولید میکنند و تسهیلات بانکی نیز، زمانبر است و انتظار داریم که سایر مسئولان استانی کمک کنند تا واحدهای صنعتی آسیبدیده بتوانند زودتر به چرخه تولید برگردند.
در حال حاضر، به دلیل این که واحدهای صنعتی کشور جزء صنایع کوچک محسوب میشوند حمایتی میخواهند که چراغ تولید را روشن نگه دارند.