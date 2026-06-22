تیم ملی فوتبال مصر در هفته دوم جام جهانی ۲۰۲۶ با وجود عقب افتادن در نیمه نخست، موفق شد با نتیجه ۳ بر یک نیوزیلند را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - در ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی نیوزیلند و مصر در چارچوب هفته دوم مرحله گروهی به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با برتری ۳ بر یک مصر به پایان رسید.



نیوزیلند بازی را طوفانی آغاز کرد و در دقیقه ۱۵ موفق شد دروازه مصر را باز کند. این تیم با حفظ برتری خود تا پایان نیمه نخست، با نتیجه یک بر صفر راهی رختکن شد.

در نیمه دوم اما مصری‌ها چهره متفاوتی از خود نشان دادند. مصطفی زیکو در دقیقه ۵۸ گل تساوی را به ثمر رساند و امید را به اردوی مصر بازگرداند.

در ادامه، محمد صلاح در دقیقه ۶۷ گل دوم مصر را وارد دروازه نیوزیلند کرد تا تیمش از حریف پیش بیفتد. حملات مصر همچنان ادامه داشت و محمود حسن ترزگه در دقیقه ۸۲ گل سوم را به ثمر رساند تا کامبک شاگردان مصر تکمیل شود.

در نهایت مصر با پیروزی ۳ بر یک مقابل نیوزیلند، سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را کسب کرد و با این برد به صدر جدول گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.