باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر اعلام سازمان بورس امروز موافقت اصولی فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی صادر خواهد شد.

صندوق‌های درآمد ثابت ارزی که بسیاری از مسئولان بیان می‌کنند، مسیری امن برای ورود ارز‌های خرد و کلان خواهد بود و در همین زمینه مدیر اداره تامین مالی ارزی بانک مرکزی شهرآئینی گفت: این صندوق‌ها به نوعی طراحی شده‌اند تا عموم مردم بتوانند با سرمایه‌گذاری در آن، ضمن تضمین امنیت کامل سرمایۀ خود از سودآوری مناسبی نیز بهره‌مند شوند.

او با تاکید بر اینکه این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی را انجام خواهند داد، خاطرنشان کرد: این دارایی‌ها می‌توانند شامل اوراق ارزی دارای مجوز از بانک مرکزی، گواهی سپرده خاص ارزی صادرشده با مجوز بانک مرکزی و سایر دارایی‌های ارزی دارای مجوز از بانک مرکزی باشند که به عنوان دارایی‌های این صندوق‌ها در اختیار گرفته می‌شوند.

شهرآئینی در پایان تصریح کرد: با توجه به نیاز صنایع آسیب‌دیده از جنگ، به‌ویژه در شرایطی که کشور در حال حاضر با آن روبه‌رو است، تأمین مالی ارزی از طریق این صندوق‌ها می‌تواند به نحو مطلوب صورت پذیرد و منابع غیرمولد در اختیار مردم با هدایت به سمت این صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های ارزآور صادراتی سرمایه‌گذاری شوند.

پیش از این نیز صیدی، رئیس سازمان بورس، گفته بود: صندوق‌های با درآمد ثابت مبتنی بر ارز، از جمله ابزار‌های سرمایه‌گذاری جدید ارزی بازار سرمایه محسوب می‌شوند که منابع آنها صرف طرح‌های تولیدی خواهد شد.

در ادامه نیز فرهنگ حسینی، دیگر کارشناس بازار سرمایه، نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به جذابیت تاریخی سرمایه‌گذاری در ارز و طلا گفته بود: تورم بالا در سال‌های اخیر، تمایل مردم به نگهداری ارز‌های خارجی را افزایش داده، اما نگهداری فیزیکی ارز با ریسک بالا و بدون بازدهی همراه است؛ تجربه‌های گذشته در سپرده‌های ارزی، به‌ویژه در دوره‌های نوسان شدید ارزی، موجب سلب اعتماد سپرده‌گذاران خرد شده است.

حسینی با مقایسه صندوق‌های ارزی با تجربه موفق ابزار‌های طلا در بازار سرمایه افزود: همان‌طور که با راه‌اندازی گواهی سپرده و صندوق‌های طلا، اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس کالا بازگشت، ساختار شفاف و مقررات‌محور صندوق‌های ارزی نیز می‌تواند اعتماد بالایی ایجاد کند. به‌ویژه آنکه برخلاف طلا که قابلیت مولدسازی در اقتصاد ندارد، ارز‌های خارجی می‌توانند در چرخه اقتصادی فعالانه به کار گرفته شوند.

او تأکید کرد: صندوق‌های ارزی با خرید اوراق ارزی شرکت‌ها، ضمن تضمین بازگشت اصل ارز در سررسید، بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند و همزمان به تأمین مالی پروژه‌های ارزآور کمک خواهند کرد.

در ادامه هم غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این پرسش که باتوجه به اینکه بناست صندوق‌های ارزی راه اندازی شود آیا این صندوق‌ها در هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌توانند نقش آفرینی کنند؟ گفته بود: اگر این صندوق‌ها درست معرفی شوند و فواید و منافعی که بر این کار مترتب است به‌درستی تبیین و اطلاع‌رسانی شود، تصور می‌کنم می‌تواند در هدایت ارز‌های خانگی به سمت بازار سرمایه بسیار تأثیرگذار باشد. این اقدام می‌تواند ارز‌های خانگی را به بازار سرمایه بیاورد و در تولید و فعالیت‌های اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار دهد.

مصباحی‌مقدم تصریح کرده بود: برآورد‌ها نشان می‌دهد میزان ارز و طلای خانگی رقم بسیار درشتی است و مجموعاً ظاهراً حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز و طلا در اختیار مردم باشد البته این عدد تخمینی است که اگر به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود، می‌تواند نقش مهمی در تقویت تولید ایفا کند.