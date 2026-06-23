باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور و تامین غذای سالم، قابل دسترس و باکیفیت است به طوریکه کشور با جمعیت بالغ بر ۸۵ میلیون نفر باید به سمت خودکفایی در تامین نیازهای غذایی خود حرکت کند و همواره براساس سیاست های برنامه هفتم در ۱۴ محصول اساسی کشور به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصد و در ۵ کالا به ۱۰۰ درصد خودکفایی برسیم که تحقق این امر منوط به ایجاد زیرساخت و اعتبارات لازم است.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی به‌ عنوان یکی از مهمترین اولویت‌ های کشورها، گفت: با وجود فشارها و تهدیدها، مدیریت بخش کشاورزی و تامین غذا در ایران به گونه‌ای بوده که حتی ناظران و وزرای کشاورزی کشورهای عضو سازمان شانگهای و بریکس نیز به تاب‌آوری و موفقیت ایران در این حوزه اذعان کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در جهان افزود: موضوع امنیت غذایی از اساسی‌ترین مسائل برای همه کشورها و جوامع است و در شرایط بحرانی مانند جنگ یا حوادث غیرمترقبه اهمیت آن بیش از پیش نمایان می‌شود.



وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بدون تردید یکی از اهداف دشمنان در حملات و اقدامات خصمانه علیه کشور، ایجاد اختلال در حوزه امنیت غذایی بود؛ اما به فضل الهی و با تلاش مجموعه دستگاه‌های مرتبط، عملکرد کشور در این بخش قابل توجه و موفقیت‌آمیز بوده است.



نوری قزلجه گفت: آنچه در این مدت در حوزه تامین و مدیریت امنیت غذایی رخ داد، نوعی کار برجسته و قابل توجه بود؛ موضوعی که تنها ارزیابی داخلی نیست بلکه ناظران و مقامات بین‌المللی نیز به آن اذعان دارند.

ضرورت تامین سرمایه گذاری بلندمدت برای دستیابی به قدرت غذا

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در تمام کشورهای دنیا بویژه کشورهای صنعتی و پیشرو و همچنین کشورهایی که بدنبال استقلال و قدرت هستند، نگاه آنها به تامین غذای مردم نگاه نظامی و اقتداری است.

به گفته وی، یک کشور برای آنکه بتواند از طریق نیروهای نظامی صاحب قدرت و عزت باشد، نیازمند قدرت غذاست؛ بنابراین نمی توان برای یک کشوری قدرت نظامی را دید، اما قدرت نظامی نبینیم.

عالمی ادامه داد: کالاهایی که قوت اصلی مردم و تامین انرژی است، از اهمیت بالایی برخوردار است و کشور ما هم در شرایط فعلی که صحبت از قدرت و استقلال می کنیم و توانستیم از طریق نیروهای نظامی به دنیا اثبات کنیم؛ بنابراین استمرار و پایداری این امر نیازمند قدرت غذاست و نمی توان این ۲ را از یکدیگر تفکیک کرد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر سرمایه گذاری بلندمدت برای دستیابی به قدرت غذا بیان کرد: کشورهای دنیا با حمایت از کشاورزان و پرداخت یارانه های صادراتی بدنبال توسعه پایدار بخش کشاورزی هستند و ما هم در کشور فریاد می زنیم که قدرت غذا باید نگاه اول ما باشد و در کشورما متاسفانه خیلی از دستگاه های دولتی از جمله سازمان برنامه و بودجه نگاه درستی به امنیت غذایی و تولید غذا در کشور ندارند و صرفا نگاه آنها وابسته به واردات و اقتصاد محور است. مصداق بارز این امر هم پرداخت مطالبات گندمکاران است که کشاورزان بدلیل تاخیر در پرداخت ها ناگریزند گندم تولیدی خارج از شبکه خرید تضمینی بفروشند و تمام گندم تولیدی خود را تحویل سیلوها ندهند یا صرف خوراک دام خود کنند و چنانچه گندم تولیدی را به مراکز خرید تحویل دهند، سطح زیرکشت خود برای سال آتی را کاهش دهند چراکه زندگی و معیشت آنها تحت شعاع این تاخیرها قرار می‌گیرد.

وی گفت: دلسردی کشاورزان از کشت محصولات اساسی از جمله گندم ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات اثر خود را نشان می دهد، درحالیکه امنیت غذایی به عنوان ارکان حفظ نظام باید اولویت باشد که متاسفانه این نقطه ضعف در سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت نیرو می بینیم، حال امیدواریم وزیر جهاد کشاورزی مطالبات کشاورزان را بگیرند تا آنها با قدرت در سنگر امنیت غذایی بمانند.

خودکفایی محصولات اساسی نیازمند برنامه ریزی مدون

علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: خودکفایی مستمر و پایدار نیازمند برنامه مدون، دقیق و کارشناسی و ایجاد زیرساخت های لازم است.

به گفته وی، در حال حاضر کشاورزان در تامین سوخت دچار مشکل هستند، درحالیکه سوخت نیروی محرک بخش کشاورزی است که در صورت نبود آن هیچ عملیات زراعی نمی توان داشت.

ایمانی ادامه داد: با توجه به افزایش سرسام آور قیمت های ادوات و ماشین آلات، توان کشاورز برای استفاده از آن را کاهش می دهد، همچنین در راستای افزایش بهره وری آب باید در روش های نوین آبیاری سرمایه گذاری شود، در خصوص اصلاح خاک دولت باید مشوق هایی را در نظر بگیرد تا حاصلخیزی خاک از بین نرود. به عنوان امسال کود بهاره و تابستانه بدون کود کشاورز انجام می دهد که براین اساس حاصلخیزی مناسبی خاک ندارد.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه خودکفایی محصولات اساسی نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم، آموزش و ترویج و دیگر حمایت های مالی است، افزود: برای استمرار خودکفایی، حمایت های دولت باید پایدار باشد و با توجه به افق روشن رفع جنگ و تحریم ها پیش بینی می شود که طی یک تا ۲ سال آتی کشاورزی رونق بیشتری داشته باشد.

خودکفایی محصولات اساسی و تامین امنیت غذایی به عنوان ارکان حفظ نظام از اهمیت بالایی برخوردار است که طی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان این موضوع بیش از پیش اهمیت خود را نشان داد، حال با توجه به ضرورت خودکفایی محصولات اساسی انتظارمی رود که زیرساخت های لازم تامین شود.