رئیس حوزه هنری استان البرز گفت: هدف از تأمین زمین، صرفاً ساخت یک سینما نیست بلکه ایجاد یک مجموعه فرهنگی کامل برای شهر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمد مهرابی در برنامه زنده تحلیلی «نگاه مردم» اظهار کرد: در ابتدای این مسیر با تکتک اعضا گفتوگو کردیم و تأکید داشتیم که در این دوره تصمیمی گرفته شود تا این موضوع برای همیشه تعیین تکلیف شود.
وی با حضور در برنامه سیمای البرز افزود: محل دقیق زمین برای ما اهمیت اصلی نداشت؛ مهم این بود که زمینی انتخاب شود که ارزش ساخت سینما داشته باشد و بتوانیم ظرفیت سینمایی مناسبی برای شهر ایجاد کنیم.
مهرابی با اشاره به برنامههای این طرح گفت: قرار نیست تنها یک سینما ساخته شود؛ بلکه یک مجموعه فرهنگی در نظر گرفته شده که شامل سینما، شهربازی، سالنهای فرهنگی، کافهکتاب و دیگر فضاهای فرهنگی خواهد بود.
رئیس حوزه هنری البرز ادامه داد: دغدغه ما این است که چرا این موضوع بهعنوان یک مسئله مهم شهری دیده نمیشود و همچنان در یک چرخه تکراری قرار گرفته است.
وی به مجری سیمای البرز بیان کرد: در طول ۱۵ سال گذشته چندین زمین برای این پروژه معرفی شده است، در حالی که بسیاری از این زمینها به پیشنهاد شهرداری و بدون درخواست ما بوده است. این زمینها زمانی که به مرحله نهایی میرسیدند، به دلیل مخالفتهای جمعی دوباره از دستور کار خارج میشدند و روند از ابتدا تکرار میشد.
مهرابی همچنین با اشاره به ظرفیتهای حوزه هنری در ساخت و مدیریت سینماها گفت: حوزه هنری دارای شرکت تخصصی «بهمن سبز» برای راهاندازی و اداره سینماهاست که در حال حاضر بزرگترین سینمادار کشور به شمار میرود.
وی در برنامه زنده نگاه مردم افزود: این مجموعه در طول حدود سه سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ سالن سینما در کشور ساخته یا در دست ساخت دارد.