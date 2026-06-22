شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) در شهرک مهردشت شهرستان بابل استان مازندران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر چه به تاسوعا و عاشورای سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) نزدیکتر میشویم، عزاداریها و سوگواریها به اوج خود میرسد. به همین مناسبت عاشقان و دلباختگان امام حسین (ع) در شهرک مهردشت شهرستان بابل استان مازندران با برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری به سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) ادای احترام کردند.
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منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران
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