شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) در شهرک مهردشت شهرستان بابل استان مازندران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر چه به تاسوعا و عاشورای سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) نزدیک‌تر می‌شویم، عزاداری‌ها و سوگواری‌ها به اوج خود می‌رسد. به همین مناسبت عاشقان و دلباختگان امام حسین (ع) در شهرک مهردشت شهرستان بابل استان مازندران با برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری به سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) ادای احترام کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

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برچسب ها: ماه محرم ، سوگواری حسینی ، مناسبت های مذهبی
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