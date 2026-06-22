باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، تهرانی‌ها طی بهار سال ۱۴۰۵، ۱۲ روز هوای پاک، ۷۹ روز هوای قابل قبول و ۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کردند. در این مدت ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون و در رتبه بعد ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون آلاینده‌های شاخص هوای پایتخت بوده‌اند.

بهترین کیفیت هوای بهار امسال ۹ فروردین ماه ثبت شد و کیفیت هوا روی شاخص ۳۵ قرار گرفت و آلوده‌ترین روز نیز ۳۰ اردیبهشت بود که شاخص کیفیت هوا به ۱۲۴ افزایش یافت.

پایتخت طی سه ماه ابتدایی سال گذشته شش روز هوای پاک، ۶۶ روز هوای قابل قبول، ۲۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز هوای ناسالم را تجربه کرد.

آلوده‌ترین روز طی سه ماهه بهار سال گذشته ۱۴ خرداد بود. در این روز آلاینده شاخص، ازن با عدد ۱۵۵ بود. شاخص کیفیت هوا ۵ فروردین با قرارگیری روی عدد ۴۳ پاکترین روز اولین فصل سال را رقم زد.

طی بهار سال ۱۴۰۳ تهرانی‌ها پنج روز هوای پاک، ۷۷ روز هوای قابل قبول و ۱۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز هوای ناسالم تنفس کردند. «ازن» آلاینده شاخص همه روز‌های آلوده پایتخت بود. بیشینه شاخص ثبت شده برای آلاینده ذرات ازن طی این مدت عدد ۱۵۶ بوده است.

طی بهار ۱۴۰۲ هوای تهران هشت روز پاک، ۷۶ روز قابل قبول و ۹ روز ناسالم برای گروه‌های حساس بود. ازن، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون به‌ترتیب شاخص‌ترین آلاینده‌های هوای پایتخت بودند.

در بهار سال ۱۴۰۱ تهرانی‌ها دو روز هوای پاک، ۶۲ روز هوای قابل قبول، ۲۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، سه روز هوای ناسالم و دو روز هوای خطرناک تنفس کردند. در روز‌های آلوده پنج روز ازن، ۱۰ روز ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون و ۲۵ روز ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون آلاینده‌های پایتخت بودند.

سه ماهه اول۱۴۰۰ درحالی به پایان رسید که تهرانی‌ها طی ۹۳ روز تنها دو روز هوای پاک تنفس کردند. ۸۱ روز هوا قابل قبول و ۱۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس بود. طی این مدت ازن و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون به ترتیب مهمترین آلاینده‌های هوای تهران بودند.

بهار سال ۱۳۹۹ تعداد روز‌های پاک تهران بیشتر بود به ۱۵ روز رسید. طی این مدت تهرانی‌ها ۷۲ روز هوای قابل قبول و شش روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس تنفس کردند. ازن و ذرات معلق کمتر ۲.۵ میکرون آلاینده‌های اصلی هوای تهران بودند.

سه ماه آغازین سال ۱۳۹۸، ۲۵ روز هوا پاک، ۶۱ روز قابل قبول و هفت روز ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسید. آلاینده‌های ازن و دی اکسید نیتروژن بیشتر از سایر آلاینده‌ها در هوای پایتخت جولان دادند.