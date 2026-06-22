مدیرعامل توانیر گفت: یک برنامه جهادی خوبی برای بحث برق دزدی تحت عنوان طرح مهتاب داریم ؛ تا امروز با ۱۴۰ هزار مورد برق غیرمجاز برخورد صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر در نشست خبری گفت: بیش از ۴ هزار مگاوات نیروگاه را جنگ تحمیلی از دست دادیم؛ علی‌رغم شدت خسارت همکاران ما فداکاری‌های بسیاری داشتند؛ در این چهل روز با ميانگين خاموشی کمتر از ۵۵ توانستیم نشان رضایت و افتخار را از مردم دریافت کردیم.

او افزود: بعد از دوره چهل روزه ترمیم شبکه آسیب دیده جهت پایداری ضروری بود به همین سبب ترمیم شبکه در دوره نه جنگ نه صلح شروع شد؛ ما در بهار شرایط بهتری را نسبت به سال گذشته داشتیم و  ۶۸ درصد محدودیت کمتر را شاهد بودیم.

او گفت: میزان ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور به بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده از این میزان بیش از ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است؛ ۲۲ هزار میلیارد تومان برای شبکه توزیع هزینه شد طول شبکه برق کشور از یک میلیون کیلومتر فراتر رفته است.

او می‌گوید: ما نزدیک هزار و ۵۵۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک داریم که ۵۰ درصد از ظرفیت خود را در بورس انرژی عرضه می‌کنند؛ اقدامات مختلفی در قالب ۱۴ مگا پروژه برای عبور از بار تابستان انجام شد و خداروشکر قسمت اعظم آن انجام شده است.

اله‌داد بیان کرد: ما اکنون حدود ۴ هزار مگاوات ظرفیت عرضه در بورس انرژی داریم؛ در بهار نیز تکلیف شد ۵ درصد تقاضا را کاهش دهیم.

او افزود: یک پویش ۲۵ درجه همدلی پایه گذاری شده و تا امروز مردم همکاری خوبی داشتند ۳۰ هزار مگاوات بار غیرمولد در تابستان به کشور اضافه می‌شود پیک بار پاکستان و مصر از ۲۲ هزار مگاوات بیشتر نیست و این عدد را مقایسه کنید.

این مقام مسئول گفت: حدود ۷ میلیون کنتور هوشمند نصب شده است ما ۴۲ میلیون مشترک داریم؛ صنایع، کشاورزان و ادارت به کنتور هوشمند مجهز شدند بناست.

او افزود: تکلیف شده در ساعت پیک مصرف ادارات مصرف خود را از ژنراتور تأمین کنند؛ بیش از ۷۵ درصد مردم مصرفی در محدوده الگو دارند اما ۲۵ درصد متاسفانه ناعادلانه سهمی در بازار انرژی دارند و بدمصرف هستند؛ صورت حساب‌های سنگین، محدودیت با کنتور هوشمند( بیش از ۸۰ درصد مشترکان با مصرف بالای ۲.۵ برابر الگو مجهز به کنتور هوشمند شدند) و قطع برق برنامه ما با اين افراد است.

او می‌گوید: یک برنامه جهادی خوبی برای بحث برق دزدی تحت عنوان طرح مهتاب داریم ؛ تا امروز با ۱۴۰ هزار مورد برق غیرمجاز برخورد صورت گرفته است؛ ما سامانه ۳۶۱۲۱ را برای گزارش معرفی کردیم. در قالب رمز ارز قاچاق برق صورت می‌گیرد در ۲۶ خرداد یک طرح ضربتی در یک شهرک انجام شد و حدود ۶۰۰ ماینر از این شهرک کشف شد.

او می‌گوید: از ۴۲ میلیون مشترک حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ما بدهی دارند که ۷۰ هزار میلیارد تومان آن برای صنایع هستند.

مدیرعامل توانیر گفت: ۱۰۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی بوشهر را داریم که برق پایداری است و برای توسعه در این زمینه هم دوستان برنامه‌هایی دارند.

او اظهار کرد: قرار بر این است که هر کس از تابلوی سبز( نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی) برق خریداری کند برق آن قطع نشود ما بر این موضوع التزام داریم و اگر اینگونه نباشد جریمه آن را پرداخت خواهیم کرد.

این مقام مسئول اظهار کرد: ۱۰۰ هزار مگاوات صنایع بزرگ ما در جنگ آسیب دیدند آنها شرکای ما هستند امیدواریم که هرچه سریع‌تر به مدار برگردند.

او در خصوص ناترازی هم اظهار کرد: ناترازی ما نسبت به ۲ سال گذشته کمتر شده است امیدواریم در روزهای پیش رو ناترازی را مهار کنیم.

او در خصوص سهم امکان مذهبی و حوزه علمیه از مصرف هم گفت: سهم این مجموعه‌ها ۱۰۰ هزار مگاوات در اوج بار است.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به شرایط تأمین انرژی در کشور گفت: در حوزه صادرات برق، اولویت اصلی ما تأمین پایدار نیاز داخل کشور بوده و محدودیت‌های اعمال‌شده در این بخش، صادرات برق را با چالش‌هایی مواجه کرده است به دلیل شرایط شبکه و ضرورت مدیریت مصرف، صادرات برق به برخی کشور‌ها از جمله عراق متوقف شده و در تلاش هستیم با بهبود شرایط و رفع محدودیت‌ها، این موضوع را مدیریت کنیم؛ برنامه‌ریزی صنعت برق در وهله نخست بر حفظ پایداری شبکه، تأمین برق مشترکان و عبور موفق از دوره اوج مصرف متمرکز است و پس از ایجاد شرایط مناسب، موضوع صادرات نیز پیگیری خواهد شد.

برچسب ها: وزارت نیرو ، شرکت توانیر ، قطعی برق کرج
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