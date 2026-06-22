استاندار ایلام از موافقت گمرک ایران و کمیته فرعی اقتصادی ساماندهی مبادلات مرزی با اضافه شدن استان ایلام به فهرست استان‌های دارای رویه کولبری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - احمد کرمی استاندار ایلام در جمع خبرنگاران گفت: با موافقت گمرک ایران و کمیته فرعی اقتصادی ساماندهی مبادلات مرزی، استان ایلام به فهرست استان‌های دارای رویه کولبری نزدیک شده و این مطالبه مهم پس از پیگیری‌های مستمر استانداری در راستای دفاع از ظرفیت‌ها و نیازهای استان وارد مرحله بررسی نهایی شده است.

وی افزود: در حالی که رویه کولبری هم‌اکنون در پنج استان کشور و ۲۸ نقطه مرزی اجرا می‌شود، استان ایلام به دلیل پایین بودن میزان قاچاق در مرزهای خود تاکنون از این ظرفیت بهره‌مند نشده بود، اما با توجه به شرایط اشتغال و معیشت مرزنشینان، ضرورت مرزداری و لزوم تقویت اقتصاد مرزی، درخواست استان برای برخورداری از این مزیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.

استاندار ایلام ادامه داد: پس از موافقت اولیه رئیس کل گمرک ایران، موضوع در کمیته فرعی اقتصادی شورای ساماندهی مبادلات مرزی با حضور نمایندگان حدود ۱۱ وزارتخانه مطرح شد و با پیگیری‌های انجام‌شده و دفاع از شرایط ویژه استان، مورد موافقت قرار گرفت.

کرمی خاطرنشان کرد: حدود ۲۲۰ هزار نفر در نوار مرزی ۴۳۰ کیلومتری استان ایلام سکونت دارند و اجرای رویه کولبری می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد درآمد پایدار، تقویت اقتصاد خرد، بهبود معیشت مرزنشینان، مدیریت قاچاق کالا و توسعه اقتصادی مناطق مرزی ایفا کند.

وی تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد در کمیته اصلی اقتصادی دولت، مرزهای استان ایلام به عنوان مرزهای مشمول رویه کولبری در نظر گرفته خواهند شد.

استاندار ایلام اظهار داشت: اجرای این طرح علاوه بر کمک به معیشت مرزنشینان، زمینه رونق اقتصاد مرزی و افزایش مبادلات قانونی با استان‌های همجوار عراق شامل میسان، واسط و دیالی را فراهم خواهد کرد.
وی یادآور شد: بر اساس ضوابط این رویه، امکان واردات ۱۶ قلم کالای مشخص پیش‌بینی شده و این ظرفیت می‌تواند فرصت جدیدی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی قانونی در مناطق مرزی استان ایجاد کند.
برچسب ها: کولبری ، مرزنشینان
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