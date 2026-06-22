رئیس هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران با انتشار یکی از تصاویر پربازدید بازی تیم ملی فوتبال ایران با تیم بلژیک در شبکه ایکس نوشت: ما این‌گونه از سرزمین‌مان دفاع می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف این توئیت را بامداد دوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵ و پس از بازی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل بلژیک و به زبان انگلیسی منتشر کرد.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک یکشنبه شب ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید تا شاگردان امیر قلعه‌نویی به یک امتیاز ارزشمند دست پیدا کنند.

در این مسابقه، علیرضا بیرانوند ستاره بی‌چون‌ و چرای تیم ملی بود و با چندین واکنش تماشایی، دروازه ایران را بسته نگه داشت.

سنگربان تیم ملی بارها حملات خطرناک بلژیک را مهار کرد و نقش تعیین‌کننده‌ای در کسب این نتیجه داشت.

در پایان مسابقه، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) با انتخاب بیرانوند به عنوان بهترین بازیکن زمین، جایزه ویژه این دیدار را به «عقاب آسیا» اهدا کرد.

با انتشار تصویر مهار پربازدید بیرانوند/قالیباف: ما این‌گونه از سرزمین‌مان دفاع می‌کنیم

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، قدرت ایران ، تیم ملی فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۰۱ تير ۱۴۰۵
یاشا بیرو

واقعا اصالت و غیرت ایرانی و ب نمایش گذاشت

واقعا مرزها و عقاید مون برا ما ایرانیان ارزش داره حتی در فوتبال
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۰۱ تير ۱۴۰۵
نیروهای شجاع مسلح و مردم اینگونه از مام میهن دفاع کردند ومی کنند،سرتعظیم فرود می آوریم در برابر ارتش قهرمان ایران(دریایی،زمینی،هوایی،پدافند) و دستانتان را می بوسیم پاسداران بی باک و سربازان امام شهید،خدا قوت
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