باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف این توئیت را بامداد دوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵ و پس از بازی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل بلژیک و به زبان انگلیسی منتشر کرد.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک یکشنبه شب ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید تا شاگردان امیر قلعه‌نویی به یک امتیاز ارزشمند دست پیدا کنند.

در این مسابقه، علیرضا بیرانوند ستاره بی‌چون‌ و چرای تیم ملی بود و با چندین واکنش تماشایی، دروازه ایران را بسته نگه داشت.

سنگربان تیم ملی بارها حملات خطرناک بلژیک را مهار کرد و نقش تعیین‌کننده‌ای در کسب این نتیجه داشت.

در پایان مسابقه، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) با انتخاب بیرانوند به عنوان بهترین بازیکن زمین، جایزه ویژه این دیدار را به «عقاب آسیا» اهدا کرد.