سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای، از مهلت ۲۴ ساعته کارفرمایان برای ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه مربوط به اردیبهشت‌ماه خبر داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در متن این اطلاعیه آمده است: با توجه به اختلالات و محدودیت‌های پیش‌آمده در تعدادی از بانک‌های کشور در روز‌های پایانی ماه و به منظور مساعدت با کارفرمایانی که تاکنون موفق به انجام تعهدات قانونی خود نشده‌اند؛ استثنائا مهلت دریافت لیست و حق بیمه مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، (بدون جرائم تاخیر) تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه یکم تیر ماه تمدید شده است.

شعب، کارگزاری‌ها و سامانه شبانه‌روزی خدمات غیرحضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir آماده دریافت لیست و حق بیمه شما در مهلت باقی‌مانده هستند.

برچسب ها: حق بیمه ، تامین اجتماعی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۰۱ تير ۱۴۰۵
وقتی نمیشه نقل و انتقال پول انجام داد، صد روز هم مهلت بدید، باز نمیشه حساب رو پر کرد و لیست پرداخت کرد
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