نجاتگران هلال احمر مرودشت، سه فرد گرفتار در ارتفاعات کوه رحمت مرودشت را نجات دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - رئیس شعبه ویژه جمعیت هلال احمر مرودشت گفت: در گزارشی مبنی بر گرفتار شدن سه نفر در ارتفاعات کوه رحمت این شهرستان، گروه عملیاتی هلال‌احمر با تجهیزات تخصصی امداد و نجات در کوهستان به محل حادثه اعزام و جست‌و‌جو و دسترسی به افراد گرفتار در تاریکی شب را آغاز کردند.

محمد رفیعی افزود: نجاتگران پس از پیمایش، جست‌وجوی مسیر‌های صعب‌العبور کوهستانی و دسترسی به افراد گرفتار، با مسیریابی و هدایت ایمن در مسیر بازگشت هر سه نفر را از ارتفاعات کوه شهرک رحمت نجات دادند.

رئیس شعبه ویژه جمعیت هلال احمر مرودشت بیان کرد: در این حادثه یکی از افراد دچار گرمازدگی شده بود که پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، به همراه ۲ فرد دیگر برای بررسی و ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.

برچسب ها: کوهنوردی ، هلال احمر
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