باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام رنکینگ انجمن تنیس بانوان جهان (WTA)ماندگار فرزامی موفق شد جایگاه خود را ۱۰۹ پله ارتقا داده و در رده ۹۷۴ جهان تکیه بزند. با این شرایط او اولین دختر ایرانی است که در رده سنی بزرگسالان به این جایگاه دست می‌یابد.

فرزامی که پیش از این نیز با حضور در تورهای جهانی و کسب نتایج درخشان، توانایی‌های خود را به نمایش گذاشته بود، با این صعود، نام خود را در تاریخ تنیس ایران ماندگار کرد.

گفتنی است، این بانوی ورزشکار در حال حاضر در تورجهانی ترکیه به سر می‌برد و از فردا رقابت‌های خود را آغاز خواهد کرد. او سید هشتم این مسابقات به شمار می‌رود.