انجمن تنیس بانوان جهان (WTA) جدیدترین رده‌بندی خود را اعلام کرد که ماندگار فرزامی با ۱۰۹ پله صعود به جایگاه ۹۷۴ دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام رنکینگ انجمن تنیس بانوان جهان (WTA)ماندگار فرزامی موفق شد جایگاه خود را ۱۰۹ پله ارتقا داده و در رده ۹۷۴ جهان تکیه بزند. با این شرایط او اولین دختر ایرانی است که در رده سنی بزرگسالان به این جایگاه دست می‌یابد.

فرزامی که پیش از این نیز با حضور در تورهای جهانی و کسب نتایج درخشان، توانایی‌های خود را به نمایش گذاشته بود، با این صعود، نام خود را در تاریخ تنیس ایران ماندگار کرد.

گفتنی است، این بانوی ورزشکار در حال حاضر در تورجهانی ترکیه به سر می‌برد و از فردا رقابت‌های خود را آغاز خواهد کرد. او سید هشتم این مسابقات به شمار می‌رود.

برچسب ها: تنیس بانوان ، مسابقات تنیس
خبرهای مرتبط
دومین بانوی ایرانی موفق به کسب امتیاز جهانی تنیس شد
حریفان ایران در تنیس بین‌قاره‌ای مشخص شدند
یزدانی قهرمان رقابت‌های ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
آخرین اخبار
پروژه نقل و انتقالاتی پرسپولیس مسکوت ماند
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
انگلیس ۰ - ۰ غنا/ کی روش سه شیرها را متوقف کرد + فیلم
کلمبیا- کنگو؛ قهوه کاران در اندیشه صعود به مرحله حذفی
ماموریت مشترک کرواسی و پاناما برای اولین برد
کی‌روش و یک یادآوری تلخ
تقوی به اردوی تیم ملی والیبال ملحق شد
گزارشی از تمرینات آماده‌سازی تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ ملت‌ها
تجلیل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از یک چهره ماندگار علمی/ نوابخش نشان ملی گرفت
۶ گل در ۶ جام/ رونالدو رکورد زد
پرتغال ۵ - ۰ ازبکستان/ موتور رونالدو و یارانش در دومین بازی روشن شد + فیلم
مارسینیاک داور بازی ایران و مصر شد
موضع ما عدم شرکت در تورنمنت ۳ جانبه است/ می‌خواهند فشار را از روی تیم پرسپولیس بردارند