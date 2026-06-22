باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر نعمتی فرماندار مهران گفت: مرز بینالمللی مهران در ایام ماه محرم همچنان پرترددترین گذرگاه زمینی کشور برای سفر به عتبات عالیات است و از ابتدای ماه محرم تاکنون ۹۶ هزار زائر از این مرز تردد کردهاند.
وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶ هزار و ۳۷۷ نفر از مرز مهران برای حضور در مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی وارد کشور عراق شدهاند که از این تعداد، ۸ هزار نفر در هشت ساعت نخست امروز از این گذرگاه عبور کردهاند.
فرماندار مهران ادامه داد: روند ورود و خروج زائران در پایانه مرزی مهران بهصورت روان و بدون مشکل در حال انجام است و تمامی دستگاههای عضو ستاد اربعین برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در آمادهباش کامل قرار دارند.
نعمتی خاطرنشان کرد: به منظور رفاه زائران، امکانات لازم در بخشهای مختلف پایانه مرزی فراهم شده و ایستگاههای توزیع آب شرب خنک و بهداشتی بهصورت شبانهروزی فعال هستند.
وی تصریح کرد: نیروهای امدادی، درمانی، خدماتی و انتظامی در نقاط مختلف پایانه مرزی مستقر شدهاند تا در کوتاهترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز زائران را ارائه دهند و سفری ایمن و آرام برای آنان فراهم شود.
فرماندار مهران، تأکید کرد: با توجه به افزایش حجم ترددها در روزهای منتهی به عاشورای حسینی، تمهیدات لازم برای مدیریت جمعیت و تسهیل عبور زائران اندیشیده شده و خدماترسانی در مرز مهران بدون وقفه ادامه دارد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر ۲۹ گیت در پایانه مرزی مهران برای ارائه خدمات و تسریع در عبور و مرور زائران فعال است و متناسب با افزایش حجم تردد، تعداد گیتهای عملیاتی نیز افزایش خواهد یافت.