باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام هاشمی استاندار خراسان جنوبی به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

به نام خدا

سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، یادآور تدبیر حکیمانه بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، در ایجاد نهادی برخاسته از متن انقلاب برای پاسداری از ارزش‌های دینی، تعمیق باور‌های اعتقادی و ترویج فرهنگ ناب اسلامی است.

نهاد تبلیغات اسلامی در طول بیش از چهار دهه فعالیت، با اتکای به ظرفیت‌های مردمی و انقلابی، نقشی ماندگار در عرصه جهاد فرهنگی و تبلیغ معارف اهل‌بیت (ع) ایفا کرده است.

امروز که جنگ روایت‌ها و نبرد شناختی، به یکی از مهمترین عرصه‌های مواجهه با دشمنان تبدیل شده، رسالت فعالان حوزه تبلیغ دینی در جهاد تبیین، امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی، اهمیتی دوچندان یافته است و بدون تردید بهره‌گیری از شیوه‌های نوین ارتباطی، گفت‌وگوی مؤثر با نسل جوان و پاسخگویی به نیاز‌های فکری و فرهنگی جامعه، از ضرورت‌های انکارناپذیر این مسیر به شمار می‌رود.

در این میان، اجرای موفق طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» جلوه‌ای روشن از رویکرد نوآورانه و مردمی سازمان تبلیغات اسلامی در ترویج فرهنگ قرآنی و در راستای تحقق منویات رهبر شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) بود.

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این طرح توانست با پیوند دادن مفاهیم حیات‌بخش قرآن کریم با متن زندگی روزمره مردم، زمینه انس بیشتر خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان با کلام وحی را فراهم آورد و گامی مؤثر در مسیر ترویج سبک زندگی قرآنی بردارد.

استقبال گسترده مردم شریف خراسان جنوبی و مشارکت فعال اقشار مختلف در این حرکت فرهنگی، نشان داد که با برنامه‌ریزی صحیح و اعتماد به ظرفیت‌های مردمی، می‌توان مفاهیم بلند قرآنی را به سرمایه‌ای اجتماعی و اثرگذار تبدیل کرد.

بی شک تلاش‌های صادقانه روحانیون، مبلغان، مداحان، هیئات مذهبی، تشکل‌های دینی و تمامی دست‌اندرکاران سازمان تبلیغات اسلامی در ترویج فرهنگ اهل بیت (ع)، تحکیم بنیان خانواده، تقویت انسجام اجتماعی و صیانت از هویت دینی و ملی، شایسته قدردانی و ارج نهادن است.

اینجانب ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، از خدمات ارزنده مدیران و کارکنان این نهاد انقلابی، به‌ویژه مجموعه پرتلاش اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، در اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی به‌ویژه طرح «زندگی با آیه‌ها» صمیمانه تشکر می‌کنم و توفیق روزافزون این عزیزان را در مسیر اعتلای فرهنگ اسلامی، ترویج ارزش‌های انقلاب و خدمت صادقانه به مردم شریف استان، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

امید که در سایه همدلی، هم‌افزایی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های فرهنگی و مردمی، شاهد گسترش بیش از پیش فرهنگ قرآن و عترت و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی باشیم.

استاندار خراسان جنوبی

سیدمحمدرضا هاشمی