باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا اظهار کرد: بررسی آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور در ساعت ۷ صبح امروز - دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ - نشان می‌دهد که در برخی از محورهای استان‌های مازندران و گیلان بارش باران جریان دارد.

وی افزود: بر اساس این گزارش، ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران از محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین در محدوده وردآورد نیمه‌سنگین است.

سرهنگ قلی‌نیا گفت: همچنین در آزادراه ساوه ـ تهران، از محدوده نسیم‌شهر تا عوارضی تهران، تردد خودروها با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد:گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که در محور شهریار ـ تهران نیز ترافیک در برخی مقاطع به صورت نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی از رانندگان خواست با توجه به بارش باران در محورهای شمالی و حجم تردد در مسیرهای منتهی به تهران، ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و از هرگونه شتاب‌زدگی و رفتارهای پرخطر در رانندگی پرهیز کنند.