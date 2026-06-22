سخنگوی اورژانس لارستان گفت: تصادف در محور لار_بندرعباس با سه فوتی و ۱۱ مصدوم همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح بیگلری اظهار داشت: با گزارش تصادف خودروی پژو ۴۰۵ و تریلی در گردنه هرمود مهرخوئی به واحد ارتباطات اورژانس ۱۱۵لارستان، در اسرع وقت، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و سه دستگاه آمبولانس سبک از پایگاه های اورژانس چهاربرکه و لطیفی و هرمود مهرخوئی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه به دلیل شدید بودن مکانسیم آسیب، این حادثه دلخراش سه فوتی‌ در صحنه داشته که ۱۱ مصدوم دیگر نیز پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان امام رضا علیه السلام لار منتقل شدند.

بیگلری تصریح کرد: ۹ مصدوم توسط اتوبوس آمبولانس و ۲ مصدوم توسط،آمبولانس چهاربرکه به بیمارستان منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس لارستان اضافه کرد: نیروهای هلال احمر هم در این صحنه حضور داشتند و مشغول امداد و نجات در این حادثه بودند.

برچسب ها: تصادف ، حادثه رانندگی
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