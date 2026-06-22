شبکه دامپزشکی بیرجند در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی با ۸ اکیپ ثابت و سیار به شهروندان خدمت رسانی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند در آستانه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اطلاعیه ای بهداشتی صادر کرد.

شبکه دامپزشکی بیرجند در این اطلاعیه بیان کرده با توجه به افزایش ذبح دام توسط هیئت‌های مذهبی و برخی شهروندان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی (ع)، همچنین اجرای سنت حسنه قربانی در مسیر دسته‌های عزاداری، مساجد، حسینیه‌ها و تکایا، رعایت اصول بهداشتی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

از تمامی شهروندان عزیز تقاضا می‌شود به منظور حفظ سلامت عمومی، صیانت از بهداشت محیط و پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، دام مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز مجاز و مورد تأیید دامپزشکی تهیه کرده و حتی‌الامکان کشتار را در کشتارگاه‌های تحت نظارت شبکه دامپزشکی انجام دهند.

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در همین راستا شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند با سازماندهی ۸ اکیپ ثابت و سیار شامل بازرسان بهداشتی و ناظرین شرعی، در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی (ع) آماده ارائه خدمات، انجام معاینات پیش و پس از کشتار و نظارت کامل بر فرآیند ذبح شرعی و بهداشتی خواهد بود.

همچنین سامانه پاسخگویی ۱۵۱۲ آماده ارائه مشاوره، پاسخ به سوالات، دریافت پیشنهادات و رسیدگی به انتقادات شما شهروندان است.

برچسب ها: شبکه دامپزشکی ، ذبح دام
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