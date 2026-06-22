باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی بامداد دوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵ پس از یک روز گفت وگوهای فشرده هیات ایرانی در نشست چهارجانبه در مصاحبه با خبرنگاران ایرنا و صدا وسیما افزود: فلسفه حضور ما مطالبه اجرای تعهدات طرف مقابل بود و در جلسات نگرانی های ما درباره برعهده طرف مقابل مطرح شد.

وی ادامه داد: ما به نوعی یک روز بسیار طولانی داشتیم. نشست ها از صبح یک شنبه با جلسات دوجانبه با میانجی ها شروع شد و بعد از ظهر حدود ساعت سه جلسه ای چهارجانبه با جضور هیات های نمایندگی ایران، آمریکا و دو میانجی شروع به کار کرد.

بقائی تصریح کرد: فکر می کنم حدود یک ساعت و نیم بحث شد و قرار بر این شد که ما یک وقفه کوتاه یک ساعته داشته باشیم و بعد ادامه بدهیم. در همین زمان هم بود که اظهار نظرهای موهن و تهدید آمیز رئیس جمهور آمریکا در رسانه ها منتشر شد و همین باعث شد که هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام بکند که در چنین شرایطی حاضر نیست در نشست چهار جانبه ادامه بدهد.

وی افزود: قطر و پاکستان تلاش زیادی کردند برای اینکه به ادامه گفت‌وگو ها کمک کنند. ما تأکید کردیم که اگر قرار باشد ادامه پیدا بکند به صورت مستقیم نخواهد بود، یعنی در چارچوب چهار جانبه و تبادل پیام ها ادامه پیدا کرد.

سخنگوی هیات مذاکره جمهوری اسلامی ایران گفت: اساساً فلسفه جضور ما در سوئیس برای این بود که اجرای تعهدات طرف مقابل را مطالبه بکنیم. من قبلا هم تأکید کردم نگاه هیات نمایندگی ایران این هست که ما باید به نوعی گریبان طرف مقابل را بگیریم برای اینکه به اجرای تعهداتش وادار بشود.

وی اظهار داشت: هم در آن جلسه چهار جانبه و هم قبل از آن نگرانی‌ها و اعتراض های ما در رابطه با بدعهدی طرف مقابل بیان شد؛ خصوصاً در رابطه با تداوم نقض آتش بس، تداوم نقض تعهدات منطبق با تفاهم ۲۸ خرداد توسط رژیم صهیونیستی.



بقائی ادامه داد: مجموع پیام هایی که رد و بدل شد از ساعت حدود ۶ بعد از ظهر تا اکنون نتیجه ن ۲ یا ۳ مورد شد که به نظرم مهم است، یکی در رابطه با بند ۱ یادداشت تفاهم ساز وکاری با حضور میانجی ها برای نظارت بر ادامه توقف جنگ پیش بینی شد. این ساز و کار یک ساز و کار جدیدی است تحت عنوان «دکانفلیکشن سل» (ساز و کار کنترل یا مدیریت منازعه). این ساز وکار ایجاد شد تا مطمئن شویم که توقف جنگ و آتش بس در لبنان پایدار خواهد بود. در اینجا منظور از آتش بس قاعدتاً توقف جنگ است. طبق بند ۱ یادداشت تفاهم جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله در لبنان باید خاتمه پیدا کند. فلسفه تشکیل این ساز و کار این است که ما شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در مورد بقیه بندها هم که لازمه آغاز مذاکرات برای توافق نهایی است گفت وگوهای خوبی صورت گرفت، تبادل پیام های مهمی انجام شد از جمله در رابطه با بند ۱۰ و ۱۱ موضوعات مهم مربوط به صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت ایران و همینطور تعهد طرف مقابل برای آزادسازی دارایی های محدود شده یا مسدود شده ایران. در این مورد هم پیش رفت های خیلی خوبی صورت گرفت.

بقائی گفت: در رابطه با مباحث مرتبط با عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز یک ساز و کاری قرار شد ایجاد شود که این به نظر من بسیار مهم است. در مجموع برای زمینه سازی جهت آغاز مذاکرات مربوط به توافق نهایی گام های مهمی توافق شد امیدواریم که در اجرا هم ما شاهد جدیت طرف مقابل باشیم.

سخنگوی هیات مذاکره جمهوری اسلامی ایران افزود: نکته دیگر این هست که قرار شد گروه های فنی به کار خود ادامه دهند در مورد این چند موضوعی که خدمت شما عرض کردم و سایر موضوعاتی که لازمه اجرای موثر این یادداشت تفاهم است.



بقائی ادامه داد: متنی را دو میانجی یعنی قطر و پاکستان صادر خواهند کرد که در آن کلیات این موارد درج شده است. این به عنوان سند توافق هایی که در جریان این ۱۸ ساعت صورت گرفت معرفی خواهد شد. ولی عرض کردم فراتر از این سند و این بیانیه مشترک دو میانجی یه چهار نکته ای که اشاره کردم از جمله در رابطه با صدور مجوزهای لازم برای صدور مشتقات پتروشیمی و نفتی و همین طور بحث مربوط به آزادسازی اموال و دارایی های مسدود شده ایران، این دو مورد مهم است از این جهت که طبق بند ۱۳ باید این اتفاقات بیفتد تا وارد مرحله مذاکرات برای توافق نهایی شویم. هم در مورد آزادسازی دارایی ها و هم در مورد فروش نفت گام های عملی باید برداشته شود.

وی افزود: طبق بند ۱۲ یک ساز و کار نظارت بر اجرای تعهدات طرفین خواهیم داشت و از فردا باید تیم های فنی دو طرف با جضور میانجی ها جلساتی را برگزار کنند که یک مقدار جزئی تر در مورد اجزای مختلف یادداشت تفاهم وارد کار گروه های فنی شوند.

منبع: ایرنا