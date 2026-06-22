قطر اعلام کرد شمار مجروحان حادثه انفجار کارخانه در منطقه صنعتی راس لفان به ۵۴ نفر رسیده و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن ۱۸ فرد مفقود همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -  وزارت کشور قطر امروز دوشنبه اعلام کرد که انفجار داخلی در یک کارخانه در منطقه صنعتی راس لفان به دلیل نقص فنی در حین کار رخ داده است که منجر به زخمی شدن ۵۴ نفر شده است، در حالی که جست‌و‌جو برای ۱۸ مفقود ادامه دارد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حادثه ناشی از نقص فنی در داخل کارخانه بوده است و تأکید کرد که هیچ نشتی که خطری برای ایمنی افراد داشته باشد، وجود نداشته است و تیم‌های دفاع مدنی بلافاصله پس از وقوع حادثه، رسیدگی به آن را آغاز کردند.

این وزارتخانه افزود که تعداد کل مجروحان به ۵۴ نفر رسیده است، در حالی که گروه بین‌المللی جست‌و‌جو و نجات قطر وابسته به نیرو‌های امنیت داخلی، با همکاری تیم‌های دفاع مدنی، به جستجوی ۱۸ نفر که هنوز مفقود هستند، ادامه می‌دهد.

وزارت کشور قطر تأیید کرد که مقامات ذیصلاح همچنان در حال نظارت بر این حادثه و اتخاذ اقدامات لازم هستند، در حالی که عملیات جست‌و‌جو و نجات در محل انفجار ادامه دارد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: ایران و قطر ، منطقه صنعتی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۰۱ تير ۱۴۰۵
این انفجار در تاسیسات گازی قطر رخ داده است و صادرات Lng را مختل کرده است.
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