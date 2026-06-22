مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد از اجرای ۱۹ رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در سطح شهر در خردادماه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - باقر مومنی اظهار کرد: در راستای طرح جمع‌آوری و ساماندهی سدمعبر کنندگان، ۳ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین سدمعبر در خردادماه امسال پلمب شدند.

وی اضافه کرد: در این مدت تعداد ۱۱۳ تابلو و بنر تبلیغاتی در شهر جمع آوری شده است.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد اضافه کرد: در راستای اجرای آرای صادره و قطعیت یافته از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، ۱۹ مورد رای تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در شهر اجرا گردید.

مومنی تاکید کرد: شهروندان می‌توانند گزارشات سدمعبر را به سامانه ۱۳۷ شهرداری شهرکرد اطلاع دهند.