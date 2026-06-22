وزیر امور خارجه در توئیتی تصریح کرد، از زمین فوتبال تا میز مذاکره هدف دفاع از عزت و افتخار مردمان عزیزمان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی بامداد دوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵ با درج تصویری گرافیکی از مهار توپ توسط علیرضا بیرانوند در بازی تیم ملی فوتبال ایران با بلژیک و در حالیکه دختران شهید مدرسه میناب او را کمک می‌کنند، در شبکه ایکس نوشت: «از زمین فوتبال تا میز مذاکره و تا میدان جنگ، هر قدمی که ما به ایرانیان برمی‌داریم بخشی از یک مبارزه بزرگتر است: دفاع از عزت و افتخار مردم عزیزمان.»

تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک یکشنبه شب ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید تا شاگردان امیر قلعه‌نویی به یک امتیاز ارزشمند دست پیدا کنند.

در این مسابقه، علیرضا بیرانوند ستاره بی‌چون‌ و چرای تیم ملی بود و با چندین واکنش تماشایی، دروازه ایران را بسته نگه داشت.

سنگربان تیم ملی بارها حملات خطرناک بلژیک را مهار کرد و نقش تعیین‌کننده‌ای در کسب این نتیجه داشت.

در پایان مسابقه، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) با انتخاب بیرانوند به عنوان بهترین بازیکن زمین، جایزه ویژه این دیدار را به «عقاب آسیا» اهدا کرد.