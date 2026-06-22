وزیر امور خارجه در توئیتی تصریح کرد، از زمین فوتبال تا میز مذاکره هدف دفاع از عزت و افتخار مردمان عزیزمان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی بامداد دوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵ با درج تصویری گرافیکی از مهار توپ توسط علیرضا بیرانوند در بازی تیم ملی فوتبال ایران با بلژیک و در حالیکه دختران شهید مدرسه میناب او را کمک می‌کنند، در شبکه ایکس نوشت: «از زمین فوتبال تا میز مذاکره و تا میدان جنگ، هر قدمی که ما به ایرانیان برمی‌داریم بخشی از یک مبارزه بزرگتر است: دفاع از عزت و افتخار مردم عزیزمان.»

تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک یکشنبه شب ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید تا شاگردان امیر قلعه‌نویی به یک امتیاز ارزشمند دست پیدا کنند.

در این مسابقه، علیرضا بیرانوند ستاره بی‌چون‌ و چرای تیم ملی بود و با چندین واکنش تماشایی، دروازه ایران را بسته نگه داشت.

سنگربان تیم ملی بارها حملات خطرناک بلژیک را مهار کرد و نقش تعیین‌کننده‌ای در کسب این نتیجه داشت.

در پایان مسابقه، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) با انتخاب بیرانوند به عنوان بهترین بازیکن زمین، جایزه ویژه این دیدار را به «عقاب آسیا» اهدا کرد.

عراقچی: از زمین فوتبال تا میز مذاکره، هدف دفاع از عزت و افتخار مردمان عزیزمان است

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، تیم ملی فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
هر تفاهم و یا بندی را مجلس باید تآییدکند
۱۷:۴۹ ۰۱ تير ۱۴۰۵
مسابقه فوتبال به صورت زنده پخش می شد و تماشاگران همزمان شادی و غم تیم خود را حس می کنند
ولی
در طول مذاکرات، همه چیز مخفی نگه داشته شد؛ و ملت از زد بند هایی مذاکره خبری ندارد.
چرا هر بندی را مجلس به بحث نمی گذارید که رای گیری شود
۰
۲
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United States of America
ناشناس
۱۷:۱۸ ۰۱ تير ۱۴۰۵
عباس اقا تو این مدت جملات قصار خوبی یاد گرفته ای ،مشاورات حتنا دکترای ادبیات دارتد
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۰۱ تير ۱۴۰۵
زمین فوتبال که برای جایزه و جام و ابرو هست اما تیم مذاکره کننده هر که وقت رفتنند گفتند خوب پیش رفته چند روز بعدش همچین بدتر شد
۰
۲
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