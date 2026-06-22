باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی قدیمی گفت: برای روزهای آینده شرایط جوی نسبتا پایداری در استان پیش بینی می شود و در این مدت آسمان غالبا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
وی یادآور شد: روز چهارشنبه موج ضعیفی از جو استان عبور می کند که در ساعات بعدازظهر انتظار افزایش ابر و سرعت وزش باد تا آستانه نسبتا شدید و احتمال بارش های ضعیف و پراکنده باران وجود دارد.
قدیمی اظهار داشت: دمای فعلی زنجان ۲۴ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت چهار درجه افزایش یافته است.
وی ادامه داد: طی شبانه روز گذشته روستای خیرآباد با ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین و شهر حلب با ۴۱ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان ثبت شدند.
قدیمی تصریح کرد: دمای شهر زنجان نیز بین ۱۵ و ۳۱ درجه، ابهر و خرمدره ۱۷ و ۳۲ درجه، قیدار ۱۸ و ۳۰ درجه، سلطانیه ۱۶ و ۳۲ درجه، آببر ۲۳ و ۳۵ درجه، ماهنشان ۱۸ و ۳۵ درجه و زرین آباد ۱۶ و ۳۲ درجه سانتیگراد ثبت شد.
استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که کارشناسان حرفهای در چهار باب از این ایستگاهها به صورت شبانه روزی و چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته، مستقر هستند.
دادههای وضعیت جوی در مابقی ایستگاههای استان نیز به صورت خودکار جمع آوری میشود.