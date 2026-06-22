کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی زنجان گفت: روند کاهشی دمای هوا در اغلب مناطق استان از امروز آغاز و از شدت گرما به طور نسبی کاسته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مرتضی قدیمی گفت: برای روزهای آینده شرایط جوی نسبتا پایداری در استان پیش بینی می شود و در این مدت آسمان غالبا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی یادآور شد: روز چهارشنبه موج ضعیفی از جو استان عبور می کند که در ساعات بعدازظهر انتظار افزایش ابر و سرعت وزش باد تا آستانه نسبتا شدید و احتمال بارش های ضعیف و پراکنده باران وجود دارد.

قدیمی اظهار داشت: دمای فعلی زنجان ۲۴ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت چهار درجه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: طی شبانه روز گذشته روستای خیرآباد با ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین و شهر حلب با ۴۱ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان ثبت شدند.

قدیمی تصریح کرد: دمای شهر زنجان نیز بین ۱۵ و ۳۱ درجه، ابهر و خرمدره ۱۷ و ۳۲ درجه، قیدار ۱۸ و ۳۰ درجه، سلطانیه ۱۶ و ۳۲ درجه، آببر ۲۳ و ۳۵ درجه، ماهنشان ۱۸ و ۳۵ درجه و زرین آباد ۱۶ و ۳۲ درجه سانتیگراد ثبت شد.

استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که کارشناسان حرفه‌ای در چهار باب از این ایستگاه‌ها به صورت شبانه روزی و چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته، مستقر هستند.

داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌های استان نیز به صورت خودکار جمع آوری می‌شود.

برچسب ها: هواشناسی ، کاهش دما
خبرهای مرتبط
احتمال آبگرفتگی محلی و موقت معابر در زنجان از بعدازظهر امروز
باران و برف از دوشنبه مهمان استان زنجان می‌شود
زنجان با منفی ۲۰ درجه سردترین مرکز استان کشور شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
یوم‌العباس در پایتخت شور و شعور حسینی؛ حرکت دسته‌ عزاداری حسینیه اعظم زنجان