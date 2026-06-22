کادر فنی تیم ملی امید با انتخاب ۲۸ بازیکن، اسامی دعوت‌شدگان به اردوی تیرماه را اعلام کرد. این اردو از ۶ تا ۱۵ تیرماه در مرکز ملی برگزار می‌شود و بازیکنان باید صبح شنبه خود را معرفی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کادرفنی تیم ملی امید ایران اسامی ۲۸ بازیکن را برای حضور در اردوی تیم ملی مشخص کرد که به شرح زیر است: 

ادیب زارعی، میلاد کر، عرفان درویش عالی، محمد گندمی، علیرضا همایی فرد، سهیل صحرایی و فرزین معامله گری، سعید سحرخیزان، اسماعیل قلی زاده، ابوالفضل زمانی، کسری طاهری، آرمین عباسی، افشین صادقی، محمد امین حزباوی، یوسف مزرعه، قاسم لطیفی، ابوالفضل کوهی، پوریا لطیفی فر، پوریا شهرآبادی، مسعود محبی، مهدی گودرزی، ماهان صادقی، مهدی جعفری، سیدمهدی مهدوی، عباس کهریزی، یاسین جرجانی، نیما اندرز و رضا غندی پور.

اردوی تیرماه ملی پوشان زیر ۲۳ سال فوتبال ایران از ششم تا پانزدهم در مرکز ملی برگزار می‌شود. بازیکنان دعوت شده بایستی صبح شنبه خود را به کادر اجرایی و فنی تیم ملی امید معرفی کنند.

برچسب ها: تیم ملی امید ، فوتبال
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