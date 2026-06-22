وزارت بازرگانی چین روز دوشنبه ۱۰ شرکت آمریکایی را به فهرست کنترل صادرات خود اضافه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - چین، شرکت MP Materials (MP.N) و شرکت USA Rare Earth (USAR.O) و همچنین هشت نهاد آمریکایی دیگر را که گفته می‌شود با ارتش ایالات متحده مرتبط هستند، در تلافی اعمال محدودیت‌های واشنگتن بر چندین شرکت چینی در این ماه، به فهرست کنترل صادرات خود اضافه کرد.

Aveox، تولیدکننده موتور برای کاربرد‌های حیاتی نیز از جمله شرکت‌هایی بود که در این فهرست قرار گرفتند و صادرات دوگانه چین به این شرکت‌ها را متوقف کردند.

شرکت MP Materials که تحت حمایت پنتاگون است و تنها معدن فعال عناصر نادر خاکی در ایالات متحده را اداره می‌کند و شرکت USA Rare Earth هر دو در زنجیره تأمین معدن به آهنربا دخیل هستند.

وزارت بازرگانی چین روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدامات در پاسخ به "اقدامات مخرب دولت ایالات متحده" و برای حفاظت از امنیت و منافع ملی و همچنین برای انجام تعهدات بین‌المللی مانند عدم اشاعه اتخاذ شده است.

این وزارتخانه اعلام کرد: "سازمان‌ها و افراد در هر کشور یا منطقه‌ای از انتقال یا تأمین اقلام دو منظوره با منشاء چین به آن نهاد‌ها منع شده‌اند. " این نهاد افزود که فعالیت‌های صادراتی باید فوراً متوقف شوند.

این اقدام به معنای ممنوعیت کامل صادرات دو منظوره به شرکت‌های نامبرده است و قوانینی را که قبلاً فقط به مجوز‌های صادراتی نیاز داشتند، تشدید می‌کند.

با این حال، تحلیلگران گفتند که اقدامات چین عمدتاً واکنشی نمادین به فهرست ۱۲۶۰ H پنتاگون از شرکت‌های فناوری چینی است که به اعتقاد آنها به ارتش چین کمک می‌کنند. این فهرست در این ماه به‌روزرسانی شد و غول تجارت الکترونیک، علی‌بابا، ارائه‌دهنده جستجوی اینترنتی بایدو و خودروسازان BYD و NIO را شامل می‌شود.

جورج چن، شریک چین بزرگ در گروه آسیا، یک شرکت مشاوره ژئوپلیتیک گفت: «بیشتر این شرکت‌ها بازیگران صنعت دفاعی ایالات متحده هستند یا ارتباط نزدیکی با دولت ایالات متحده دارند. این شرکت‌ها قرار نیست در چین تجارت کنند، بنابراین تأثیر آن کاملاً نمادین خواهد بود.»

در اطلاعیه‌ای جداگانه وزارت دارایی چین اعلام کرد که تصمیم گرفته است علیه ۴۶ شرکت آمریکایی اقداماتی را اتخاذ کند. خریداران چینی اکنون از خرید هرگونه محصول تولید شده توسط آنها منع شده‌اند، اگرچه شرکت‌های تحت حمایت مالی ایالات متحده که در چین فعالیت می‌کنند، هنوز می‌توانند این کار را انجام دهند.

منبع: رویترز