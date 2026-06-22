تیم ملی هندبال ساحلی ایران در چارچوب آماده‌سازی برای قهرمانی جهان، با نمایش بازی برتر، تیم ملی آمریکا را ۲-۰ شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی هندبال ساحلی ایران در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی خود برای حضور پرقدرت در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶، شب گذشته در دیداری تدارکاتی رو در روی تیم ملی آمریکا قرار گرفت و موفق شد با ارائه نمایشی حساب شده و برتر، حریف خود را با نتیجه ۲-۰ از پیش رو بردارد.

شاگردان قشقایی در این تقابل که به دلیل هم‌گروهی بودن دو تیم در مسابقات قهرمانی جهان از اهمیت بالایی برای شناخت و ارزیابی حریف برخوردار بود، توانستند اقتدار خود را به نمایش بگذارند. 

ملی‌پوشان ساحلی‌باز کشورمان در وقت اول این مسابقه با تسلط کامل بر جریان بازی، با نتیجه قاطع ۲۰-۱۰ به برتری رسیدند. در وقت دوم نیز با وجود رقابت نزدیک‌تر، این ایرانی‌ها بودند که با مدیریت صحیح بازی توانستند با نتیجه ۲۰-۱۸ حریف خود را مغلوب کرده و پیروز قاطع این نبرد تدارکاتی باشند.

تیم ملی هندبال ساحلی ایران  در سه بازی تدارکاتی دیگر خود مقابل عمان و استرالیا به برتری ۲-۰ رسید و برابر کرواسی، قهرمان جهان هم ۲-۱ بازی را واگذار کرد.

گفتنی است؛ تیم ملی هندبال ساحلی ایران که از ۲ تیر کار خود را در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ آغاز می‌کند، در این رقابت‌ها با تیم‌های اسپانیا، پرتغال و آمریکا در یک گروه قرار دارد.

برچسب ها: هندبال ساحلی ، تیم ملی هندبال ساحلی
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