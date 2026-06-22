باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران درباره موضوع حذف متقاضیانی که آورده خود را واریز نمیکنند، اظهار کرد: این موضوع از حساسیت بالایی برخوردار است، چرا که افرادی که به عنوان متقاضیان طرحهای حمایتی مسکن معرفی شدهاند، مراحل پالایش را طی کردهاند و حذف آنها باید با شرایط ویژه و بررسی دقیق انجام شود.
وی افزود: تاکنون برنامهای به صورت متمرکز از سوی ستاد وزارت راه و شهرسازی برای حذف این افراد ابلاغ نشده و تصمیمگیری در این زمینه به استانها تفویض شده است تا بر اساس شرایط هر پروژه و متقاضیان، اقدامات لازم را انجام دهند.
فرهادزاده با بیان اینکه اولویت وزارت راه و شهرسازی خارج کردن متقاضیان از چرخه حمایت نیست، گفت: در بسیاری از موارد تلاش شده است افرادی که توان پرداخت آورده کامل را ندارند، از پروژههای با پیشرفت کمتر یا سایر شیوههای حمایتی بهرهمند شوند تا امکان ادامه حضور آنها در طرحها فراهم شود.
مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: حذف متقاضیان نیز به عنوان یکی از روشهای موجود، ممکن است در برخی استانها پس از انجام اطلاعرسانیها، اخطارهای لازم و در شرایطی که راهکار دیگری برای ادامه همکاری وجود نداشته باشد، در دستور کار قرار گیرد.
وی تاکید کرد: این موضوع در شورای مسکن استانها بررسی و درباره آن تصمیمگیری میشود، اما رویکرد کلی این است که تا حد امکان متقاضیان از دایره حمایتهای دولت خارج نشوند.