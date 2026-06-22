باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان زارع استاندار بوشهر شامگاه یکشنبه در نشست هماهنگی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم متدین، مؤمن و حسینی استان بوشهر همچون گذشته، با حضور پرشور و معنوی خود در آیین‌های عزاداری محرم به ویژه تاسوعا و عاشورا حسینی، ارادت عمیق خویش را به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت، حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش ابراز می‌کنند و نشان می‌دهند که فرهنگ ایثار، فداکاری و وفاداری به ارزش‌های دینی در این سرزمین زنده و پویاست و اطمینان دارم، آیین‌های عزاداری سرور و سالار شهیدان با کیفیت مطلوبی در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه آموزه‌های فرهنگ عاشورایی نقش مهمی در تعالی جامعه ایرانی داشته افزود: انسجام، اتحاد و همبستگی و یکپارچگی مردم و مسئولان و نیرو‌های مسلح در شرایط جنگ تحمیلی اخیر، الهام گرفته از فرهنگ اصیل عاشورایی است.

استاندار بوشهر در ادامه با تسلیت مجدد شهادت قائد عظیم‌الشأن امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) خاطر نشان کرد: اطمینان دارم که مردم سراسر کشور، با حضور باشکوه در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، حماسه‌ای تاریخی خلق می‌کنند.

زارع با بیان اینکه، پیش بینی می‌شود هزاران نفر از استان بوشهر در این آیین شرکت کنند، تصریح کرد: برای اعزام دو هزار نفر با هماهنگی سپاه امام صادق (ع) استان و با پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و مجتمع گازی پارس جنوبی برنامه‌ریزی شده است.

وی یادآور شد: بیش از ۷۰ دستگاه اتوبوس با همراهی اکیپ انتظامات، هلال احمر، اورژانس، پلیس راهور و دیگر دستگاه‌ها برای این مراسم در نظر گرفته شده است.

استاندار بوشهر همچنین از صدا و سیما، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات و سایر نهاد‌های فرهنگی و رسانه‌ای استان خواست در بخش مستندسازی و همچنین پوشش رسانه‌ای مناسب برنامه‌های مربوط به تشییع پیکر مطهر رهبر شهید اقدامات لازم را انجام دهند.

سردار حمید خرمدل فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز در این نشست با تقدیر از حمایت‌های استاندار بوشهر و مجموعه مدیریتی استان برای برگزاری باشکوه این مراسم اظهار داشت: تمام دستگاه‌های اجرایی استان پای کار هستند و به حول و قوه الهی، علاوه بر اعزام حدود ۲ هزار نفر از استان برای آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، آیین‌های بزرگداشت نیز در مساجد و حسینیه‌ها و میادین شهر‌ها و روستا‌های استان پیش‌بینی شده که جزئیات این برنامه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.