باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه برنامه‌های ملی مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در انرژی، دوره‌های آموزشی همیاران انرژی در قالب طرح سبا از سوی شرکت توزیع نیروی برق شیراز با همکاری بسیج محلات و مساجد در شیراز و شهرستان‌های فارس آغاز شد.

محمدرضا علی‌نژاد، فرمانده بسیج شرکت توزیع نیروی برق شیراز، در این زمینه گفت: تاکنون ۵۶۷ نفر از اعضای فعال بسیج با عنوان همیار انرژی در سطح شیراز و استان فارس ساماندهی شده‌اند که آموزش‌های تخصصی مدیریت مصرف را فراگرفته‌اند.

او گفت: این دوره‌ها از ۱۵ خردادماه شروع شده و تا کنون ۷۵ نفر آموزش دیده‌اند، در حالی که باقی همیاران طی دو هفته آینده آموزش‌های لازم را دریافت خواهند کرد. هدف از این طرح، ترویج فرهنگ مصرف بهینه و مدیریت هوشمندانه انرژی در تمامی اقشار جامعه است.

علی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه در محور‌های همکاری این طرح، بر فرهنگ‌سازی عمومی، نقش‌آفرینی موثر مردم در مدیریت مصرف انرژی و آب، گفتمان‌سازی و برگزاری پویش‌های هدفمند در تمامی اقشار بسیج، تولید و نشر محتوای رسانه‌ای هدفمند، آموزش و توانمندسازی در پایگاه‌های بسیج، موکب ها، مساجد و محلات، و همچنین آموزش جامعه زنان بسیجی در ترویج الگوی صحیح مصرف تأکید شده است.

او افزود: بسیج در تلاش است با بهره‌گیری از گروه‌های جهادی ممیزی انرژی و آموزش‌های تخصصی، خدماتی نظیر ممیزی انرژی و بهبود بهره‌وری در منازل، مراکز صنعتی، مساجد و اماکن نظامی ارائه دهد و نقش فعال‌تری در تأمین و صرفه‌جویی انرژی ایفا کند. همچنین، شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اصلاح الگوی مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، از دیگر اهداف این طرح است که با همکاری اقشار مختلف بسیج در حال اجرا است.

فرمانده بسیج شرکت توزیع نیروی برق شیراز در ادامه با بیان اینکه در همین راستا، ۱۴۴ مسجد و مکان مذهبی در استان فارس با نصب کنتور‌های فهام، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و برق را به صورت موثر آغاز کرده‌اند افزود: این اقدام نقش مهمی در تحقق اهداف ملی و استانی ایفا نمایند. این برنامه‌ها نشان‌دهنده عزم جدی استان فارس در مسیر توسعه پایدار و کاهش ناترازی‌های انرژی است.

علی نژاد همچنین برخی از تعهدات وزارت نیرو و شرکت توزیع نیروی برق شیراز دراین عرصه را هم یاد آور شد و ادامه داد: تهیه و تولید محتوای آموزشی برای اقشار مختلف بسیج، مشارکت در برگزاری دوره‌های تخصصی اصلاح الگوی مصرف انرژی برای اقشار مختلف بسیج، صدور مجوز‌های لازم در چارچوب بازار بهینه سازی مصرف برق، پشتیبانی فنی و ستادی از گروه‌های جهادی ممیزی انرژی و اقشار بسیج از جمله این تعهدات است.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز