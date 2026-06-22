شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم سوگواری ماه محرم در دهستان ده محمد شهرستان طبس را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفتمین شب از ماه محرم و سوگواری سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) عاشقان و دلباختگان امام حسین (ع) در دهستان ده محمد از توابع روستای امیرآباد شهرستان طبس شهرستان عشق آباد استان خراسان جنوبی در مساجد و تکایا گرد هم آمدند و با راه اندازی دسته جات عزاداری به سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) ادای احترام کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: صادق شبانی - خراسان جنوبی

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برچسب ها: ماه محرم ، مناسب های مذهبی ، برگزاری مراسم
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