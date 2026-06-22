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باشگاه خبرنگاران جوان - در هفتمین شب از ماه محرم و سوگواری سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) عاشقان و دلباختگان امام حسین (ع) در دهستان ده محمد از توابع روستای امیرآباد شهرستان طبس شهرستان عشق آباد استان خراسان جنوبی در مساجد و تکایا گرد هم آمدند و با راه اندازی دسته جات عزاداری به سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) ادای احترام کردند.
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منبع: صادق شبانی - خراسان جنوبی
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