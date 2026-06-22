باشگاه خبرنگاران جوان - معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس از برگزاری منظم جلسات کمیته تخصصی رفع موانع تولید خبر داد و گفت: مشکلات واحد‌های تولیدی شهرستان‌های مختلف استان و مرکز استان در محل اداره کل صمت فارس به‌صورت هفتگی بررسی می‌شود و روند اجرای مصوبات نیز به‌طور مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرد.

مجید کشاورز در دویست‌وسیزدهمین جلسه کمیته تخصصی رفع موانع تولید فارس اظهار کرد: این جلسات با هدف حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و رفع مشکلات اجرایی و اداری واحد‌های تولیدی برگزار می‌شود و تلاش بر این است که چرخه تولید در استان بدون وقفه ادامه داشته باشد.

او افزود: کمیته تخصصی رفع موانع تولید به‌صورت هفتگی تشکیل می‌شود و در آخرین جلسه، مشکلات ۱۵ واحد تولیدی از شهرستان‌های کوار، خرامه، خرم‌بید، آباده، بیضا و سپیدان بررسی شد.

معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس ادامه داد: مسائل بنگاه‌های اقتصادی با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌طور دقیق بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

کشاورز با اشاره به روند اجرای مصوبات این کمیته گفت: بخش عمده مصوبات اجرایی شده و تنها حدود ۲ تا ۳ درصد از آنها باقی مانده است. مقرر شد در جلسه آینده، دلایل اجرایی نشدن برخی مصوبات سال جاری بررسی شود.

او افزود: اگر مشخص شود مشکل از سوی خود واحد تولیدی بوده است، موضوع از دستور کار خارج می‌شود؛ اما در مواردی که نیاز به هماهنگی یا پیگیری بیشتر از سوی دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد، موضوع در جلسات بعدی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت این درحالی است که اجرای مصوبات از طریق دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست.

کشاورز با اشاره به همکاری استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان در پیگیری مسائل تولید بیان کرد: بسیاری از تصمیمات مربوط به حل مشکلات واحد‌های تولیدی در همین جلسات اتخاذ می‌شود و تیم مشخصی نیز مسئول پیگیری اجرای مصوبات است تا روند اجرا با جدیت دنبال شود.

او، کمبود مواد اولیه، محدودیت‌های ناشی از شرایط موجود و مشکلات تأمین برق و گاز را از مهم‌ترین چالش‌های واحد‌های تولیدی استان دانست و گفت: این مسائل در جلسات کمیته مطرح و برای رفع آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

معاون امور صنایع صنعت، معدن و تجارت فارس در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ اشتغال اظهار کرد: زمانی که یک واحد تولیدی با مشکل مواجه می‌شود، تنها یک بنگاه اقتصادی آسیب نمی‌بیند، بلکه اشتغال کارگران و معیشت خانواده‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از این‌رو، جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی و حفظ اشتغال موجود از اولویت‌های اصلی ماست.

در پایان این نشست، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چارچوب مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به پیگیری و حل مشکلات مطرح‌شده اقدام کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را در بازه زمانی مشخص ارائه دهند.

منبع: صمت فارس