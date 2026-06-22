ابراهیمی در رقابت‌های کاپ آسیایی جوانان ترای‌اتلون آستانه با ثبت زمان ۵۹:۳۳ به مدال برنز رسید و در جمع ۴۱ ورزشکار آسیایی و اروپایی روی سکوی سوم ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ابراهیمی در رقابت‌های کاپ آسیایی جوانان ترای‌اتلون آستانه با ثبت زمان ۵۹:۳۳ به مدال برنز رسید. در این رقابت که با حضور ۴۱ ورزشکار از کشور‌های مختلف آسیایی و اروپایی برگزار شد، ابراهیمی که با دعوت رسمی کنفدراسیون ترای‌اتلون آسیا و به عنوان یکی از ورزشکاران منتخب قاره در قالب پروژه توسعه‌ای تیم آسیا (Team Asia) در این مسابقات شرکت کرده بود، مسافت اسپرینت (۷۵۰ متر شنا، ۲۰ کیلومتر دوچرخه سواری و ۵ کیلومتر دو) را در زمان ۵۹:۳۳ به پایان رساند و پس از ورزشکاران بلاروس و روسیه بر سکوی سوم ایستاد.

نماینده کشورمان در رقابتی نزدیک و فشرده و تنها با ۲۰ ثانیه فاصله نسبت به نفر اول، با ثبت زمان ۱۰:۲۴ در شنا، ۳۱:۱۱ در دوچرخه سواری و ۱۶:۵۶ در دو، عملکردی متعادل و رقابتی در هر سه بخش مسابقه ارائه کرد.

نکته قابل توجه این رقابت، حضور ابراهیمی در جمع مدعیان از ابتدای مسابقه تا خط پایان بود. اختلاف نفرات اول تا سوم تنها ۲۰ ثانیه و اختلاف نفر دوم و سوم تنها ۸ ثانیه بود که بیانگر سطح بالای رقابت و شایستگی نماینده کشورمان برای قرار گرفتن در جمع برترین‌های این رویداد است.

کسب مدال برنز کاپ آسیایی جوانان ترای‌اتلون آستانه، یکی از ارزشمندترین نتایج اخیر ترای‌اتلون ایران در رده سنی جوانان محسوب می‌شود و نویدبخش آینده‌ای روشن برای این ورزشکار مستعد کشورمان است.

برچسب ها: ترای اتلون ، قهرمان
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