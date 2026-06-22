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باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فرماندهی جنوبی ایالات متحده (SOUTHCOM) اعلام کرد که یک نیروی ویژه مشترک، حملهای را علیه یک کشتی که ادعا می کند در قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب دست داشته است، انجام داده است.
این حمله توسط نیروی ویژه مشترک Southern Spear به دستور فرمانده جنوبی، ژنرال فرانسیس ال. داناوان انجام شد.
این فرماندهی مدعی شد که «اطلاعات تأیید کرد که این کشتی در مسیرهای شناختهشده قاچاق مواد مخدر در کارائیب در حال عبور بوده و در عملیات قاچاق مواد مخدر مشارکت داشته است.»
این فرماندهی در X اعلام کرد: «دو مرد تروریست مواد مخدر در جریان این اقدام کشته شدند و شش مرد دیگر زنده ماندند.» و افزود: «هیچ نیروی نظامی آمریکایی آسیبی ندید.»
منبع: آناتولی