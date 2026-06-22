باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مایک هاکابی، سفیر آمریکا در تل‌آویو، بار دیگر از ادعای خود مبنی بر اینکه «اگر اسرائیل نبود، آمریکا نیز به وجود نداشت» دفاع کرد؛ این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر گفته بود که «اگر آمریکا نبود، اسرائیل هم وجود نداشت.»

هاکابی در سخنرانی خود در کنفرانسی که روز یکشنبه توسط یک خبرگزاری یهودی در قدس غربی برگزار شد، گفت که پس از بیان این نظر که «اگر اسرائیل نبود، آمریکا هم وجود نداشت» وارد یک بحث و جدل شده است. او مدعی شد که تمدن غرب بر پایه‌های یهودی و یهودی-مسیحی شکل گرفته است.

وی افزود: «اگر این پایه‌ها وجود نداشت، آمریکا نیز وجود نداشت؛ موضوع به همین سادگی است.»

هاکابی همچنین با اشاره به تنش‌های هفته گذشته در روابط آمریکا و اسرائیل، مدعی شد که میان دو طرف پیوندی وجود دارد که قابل گسستن نیست.

منبع: الجزیره