باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود عاطفی در جریان بازدید میدانی از گمرک مرزی ریمدان که با همراهی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان، مدیرکل گمرک چابهار و جمعی از مدیران و معاونان گمرکی استان انجام شد، از بخشهای مختلف این مرز بازدید کرد.
وی در این بازدید ضمن گفتوگو با تجار، رانندگان ناوگان حملونقل بینالمللی و کارکنان گمرک، در جریان مسائل و مشکلات موجود در حوزه تجارت مرزی، روند انجام تشریفات گمرکی و وضعیت زیرساختهای این گذرگاه قرار گرفت.
معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت راهبردی مرز ریمدان در توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، اظهار کرد: تسهیل فرآیندهای گمرکی، ارتقای زیرساختهای فنی و فناوری اطلاعات و کاهش موانع اجرایی از مهمترین برنامههای گمرک جمهوری اسلامی ایران برای افزایش کارآمدی و رونق تجارت در مرزهای کشور است.
ی افزود: بررسی میدانی مسائل و گفتوگوی مستقیم با فعالان اقتصادی و کارکنان گمرک، زمینه شناسایی دقیق مشکلات و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای بهبود خدمات و تسریع در فرآیندهای تجاری را فراهم میکند.
عاطفی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای گمرکی و بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند نقش مهمی در افزایش سرعت، دقت و شفافیت خدمات گمرکی و همچنین تسهیل صادرات و واردات ایفا کند.
وی بیان کرد: مرز ریمدان در شهرستان دشتیاری از مهمترین گذرگاههای تجاری جنوب شرق کشور به شمار میرود و نقش مؤثری در توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری میان ایران و پاکستان دارد.
منبع: روابط عمومی گمرکات