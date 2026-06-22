باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از کشاورزان خواست نسبت به هرس و امحای سرشاخه‌های آلوده به نسل اول آفت «پروانه سفید» اشجار اقدام کنند. او آفت «پروانه سفید آمریکایی» را یکی از آفات مهم استان گیلان دانست که بیش از ۶۰۰ میزبان دارد. به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، این آفت به درختان مثمر و غیرمثمر حمله کرده و با خوردن قسمت سبزینه برگ باعث ایجاد خسارت می‌شود.

محمدی میزبان اصلی آفت «پروانه سفید» را درختان توت و افرای سیاه دانست و افزود: این آفت به بسیاری از درختان دیگر از جمله سیب، گلابی، به، گردو، انجیر، کیوی و درختان غیرمثمر مانند چنار، توسکا، صنوبر و ... هم حمله می‌کند. او با بیان اینکه آفت پروانه سفید قدرت تحمل گرسنگی بیش از ۲ هفته را دارد و توسط وسایل نقلیه، زیر پوست درختان و ... جابه جا می‌شود، تصریح کرد: شفیره این آفت در خاک پای درختان، پوسته‌های روی تنه درختان و خزه‌های روی تنه جای دارند. لارو‌های آفت به رنگ خاکستری مایل به قهوه‌ای بوده که توسط دستجات مو‌های ویژه در برگرفته شده است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: علاوه بر خسارت این آفت به درختان از طریق تغذیه برگ آنها، گاهی با افزایش جمعیت آفت، به صورت گروهی به سمت منازل مسکونی هجوم برده که این امر باعث ایجاد آزار و اذیت برای ساکنین می‌شود. محمدی آفت پروانه سفید را جزء آفات قرنطینه خارجی دانست که از سال ۱۳۸۱ در استان گیلان، در ۲ منطقه لشت نشا و پره سر مشاهده شد و سپس در گروه آفات قرنطینه داخلی قرار گرفت.

او یادآور شد: سال گذشته جایگاه آفت «پروانه سفید» به گروه آفات همگانی انتقال یافت و هم اکنون در تمام استان گیلان قابل مشاهده است. رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: این آفت در استان، ۲ نسل دارد، اما در ۲ سال گذشته به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی در بیشتر مناطق استان فعالیت بیش از ۲ نسل مشاهده شد. همچنین تغییرات شرایط آب و هوایی و کنترل نکردن آن در مکان‌های عمومی به دلیل شرایط خاص آفت باعث مشاهده جمعیت بالا از آن شده است.

محمدی با بیان اینکه برای کنترل آفت پروانه سفید آمریکایی براساس دستورالعمل سازمان حفظ نباتات کشور به کشاورزان توصیه می‌شود در نسل اول سرشاخه‌های آلوده را هرس و امحا کنند، افزود: برای نسل دوم نیز عملیات سمپاشی با سموم و یا فرآورده بیولوژیک مورد تأیید سازمان حفظ نباتات توصیه می‌شود.

او تصریح کرد: کارشناسان حفظ نباتات در سراسر استان گیلان به ردیابی و پایش این آفت پرداخته و با توجه به محدودیت در زمان کنترل آفت به محض مشاهده خروج لارو‌های آفت با اطلاع رسانی گسترده بین کشاورزان، آنان را به کنترل آفت ترغیب می‌کنند.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان